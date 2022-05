Ist Supernatural-Star Jensen Ackles bald bei Disney+ zu sehen?

Während Anfang Juni die dritte Staffel von The Boys bei Amazon Prime Video an den Start geht, hat Soldier Boy-Darsteller Jensen Ackles bereits das nächste Eisen im Feuer. Recht überraschend war der Supernatural-Star jüngst in einem Teaser zur ABC-Serie Big Sky zu sehen.

Die spannende Thriller-Serie läuft hierzulande beim Disney Plus-Sender Star und stets einige Monate nach der US-Ausstrahlung. Vergangene Woche wurde ein Sneak-Peek-Video veröffentlicht, in dem Ackles als Sheriff Beau Arlen, im anstehenden Finale der zweiten Staffel, auftritt. Und das ist erst der Anfang.

Die Jagd geht in die nächste Runde

Ebenfalls wurde bekannt, dass der Schauspieler einen Einjahresvertrag für die Serie unterschrieben hat. Damit würde er neben Vikings-Star Katheryn Winnick, zum Hauptcast von „Big Sky“ gehören. Somit wäre auch eine dritte Staffel von „Big Sky“ sicher.

„Big Sky“ erzählt die Geschichte von Privatdetektivin Cassie Dewell (Kylie Bunbury) und Ex-Polizistin Jenny Hoyt (Katheryn Winnick), die einem brutalen Serienmörder und Entführer auf den Fersen sind. Im Verlauf der Handlung werden weitere kriminelle Machenschaften und Verschwörungen aufgedeckt. Das Format basiert auf dem Roman „The Highway“ von C.J. Box und wurde von Produzent David E. Kelley („Big Little Lies“, „Boston Legal“) serientauglich aufbereitet.

Wie geht es mit Jensen Ackles nach Dean Winchester weiter?

Nach dem Aus von Supernatural, in dem er 15 Jahre lang die Rolle des Dean Winchester verkörperte, gegen alle Arten paranormaler Wesen gekämpft und so die Welt gerettet hat, ist dies – neben „The Boys“ – eine weitere große Rolle für Jensen Ackles. Zuvor war er bereits in Serien wie „Dark Angel“ oder „Smallville“ zu sehen.

The Boys: Staffel 3 – Das erste Bild von Jensen Ackles als Soldier Boy ist da!

Für das kommende Supernatural-Prequel The Winchesters, fungiert er sowohl als Erzähler als auch als Executive Producer. Hier wird die Geschichte um Sam und Deans Eltern, John und Mary Winchester, dargestellt und erzählt, wie es zum allgegenwärtigen Familienerbe kam.

Die Rolle als Beau Arlen in „Big Sky“ ist also ganz offensichtlich nicht nur ein Gastauftritt. Jetzt heißt es nur noch abwarten und sehen, welche Geheimnisse dieser Figur innewohnen und wohin sich das Ganze entwickelt.

Die erste Hälfte der zweiten Staffel ist seit Anfang des Jahres bei Disney+ zu sehen. Bisher lagen zwischen der US-Ausstrahlung und der in Deutschland immer zwei bis drei Monate. Vielleicht dauert es also gar nicht mehr so lange, bis auch wir die neuen Folgen sehen dürfen.

Achtung Spoiler!

Wer sich nichts von der Handlung in „Big Sky“ vorwegnehmen lassen will, sollte jetzt nicht weiter scrollen. Zum Schluss gibt es nämlich noch besagten Teaser zum Finale der zweiten Staffel, das morgen in den USA über die Bildschirme flimmert.