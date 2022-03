Die beliebte und ziemlich brutale Superhelden-Serie The Boys mit Karl Urban entwickelte sich für Amazon Prime Video vom Geheimtipp zum neuen Serienhit, der inzwischen sein eigenes Franchise bekommt. Während derzeit die animierte Anthologieserie The Boys Diabolical als erstes Spin-off des Serienhits nach den Comics von Garth Ennis („Preacher“) beim Streamingdienst gezeigt wird, kündigt sich für diesen Sommer die lang erwartete 3. Staffel The Boys an.

Termin für 3. Staffel The Boys steht fest

Jetzt steht der Starttermin für die Rückkehr von Butcher und seiner Crew fest. Zudem wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der uns schon jetzt einen ersten Blick auf die kommenden Ereignisse gewährt und was die vielen Fans als nächstes von den Boys erwarten dürfen. So zeigt sich erstmals „Supernatural“-Star Jensen Ackles als Neuzugang Soldier Boy der Seven – und Billy Butchers (Karl Urban) stellt seine neuen Fähigkeiten vor…

Wann kommt The Boys Staffel 3? Die neuen Folgen von „The Boys“ gehen am 3. Juni 2022 bei Amazon Prime Video an den Start. Die neuen 8 Episoden werden jedoch nicht alle auf einmal gezeigt, sondern erscheinen wie gewohnt wöchentlich.

The Boys-Machern verraten: Spin-off Diabolical ist „zu abgedreht“ als Live-Action-Serie

Erste Trailer zu The Boys Staffel 3 zeigt Neuzugang Soldier Boy

Der erste Teaser-Trailer zur 3. Staffel von „The Boys“ zeigt ein Wiedersehen mit Butcher und seinen Helden im Kampf gegen die Sieben. Neue Helden und neue Superkräfte gibt es zu entdecken – untermalt mit der neuen Single „Bones“ von Imagine Dragons.

Nach dem Finale der 2. Staffel wurde eine Special-Ausgabe der Vought News mit einem Update Amerikas beliebtesten Superhelden Homelander veröffentlicht:

The Boys Staffel 3: Episoden-Titel und Termine

Inzwischen stehen auch die Starttermine der einzelnen Folgen im Stream bei Prime Video fest, ganze zwei Jahre nach der Vorgängerstaffel. Bis auf den Titel der Auftaktfolge werden die jeweiligen Episoden-Titeln erst kurz vor dem Start enthüllt. Zum Auftakt gibt es gleich drei Folgen am Stück, die restlichen Folgen erscheinen wöchentlich bis zum großen Finale der 3. Staffel am 8. Juli 2022:

Folge 1: „Payback“ am 3. Juni 2022

Folge 2: TBA am 3. Juni 2022

Folge 3: TBA am 3. Juni 2022

Folge 4: TBA am 10 Juni 2022

Folge 5: TBA am 17. Juni 2022

Folge 6: TBA am 24. Juni 2022

Folge 7: TBA am 1. Juli 2022

Folge 8: TBA am 8. Juli 2022 (Staffelfinale)

Erste Story-Details: Wer ist Soldier Boy?

Das Ende der zweiten Staffel wurden die Fans mit einem Cliffhanger und einigen Fragezeichen zurück gelassen, die einige Erklärungen erfordern und neue interessante Story-Stränge eröffnen. So wird etwa angedeutet, dass Billy Butchers (Karl Urban) erstmals selbst Superkräfte erhält. Auch wurde von den Machern ein paar Neuzugängen bestätigt, allen voran Soldier Boy.

Amazon-Serie The Boys erhält eine Spin-off Serie über junge Superhelden am College

Bei Soldier Boy handelt es sich um einen Superhelden, der in den 1940er-Jahren von Compound V erschaffen wurde und im Zweiten Weltkrieg gekämpft habt. Das machte ihn nicht nur zum amerikanischen Volksheld, sondern auch zu einem der ersten Superhelden-Stars. In der Comicvorlage verkörpert er außerdem den Anführer der Payback. Man könnte sagen, Soldier Boy ist so etwas wie eine unmoralischere Version von Marvels Captain America.

Mit dem Soldier Boy kündigt sich auch die Ankunft der Paybacks an. Diese Gruppierung wird von Soldier Boy angeführt und agiert in den Comics in der Gegenwart, quasi als kleine Schwester der Seven, soll aber von den Serienmachern in die Vergangenheit versetzt werden. Auf diese Weise möchte die Handlung der Serie die Vergangenheit der USA ausloten und erläutern, wie es zu der angespannten Lage in der Gegenwart des Landes kam.