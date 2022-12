Community fleht: Tom Holland nicht für God of War casten

God of War wurde mit dem Reboot im Jahr 2016 zu einem von Sonys beliebtesten Vorzeigespielen. In diesem Jahr folgte die Fortsetzung und damit der Abschluss der Geschichte rund um Kratos und seinen Sohn Atreus in God of War: Ragnarök.

Der Hype darum war groß und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass unter Sony Pictures und PlayStation Productions für Amazon Prime Video eine Live-Action-Serie dazu bestellt wurde.

Die Besetzung dafür steht bisher noch nicht fest, im Internet kursieren aber natürlich schon Spekulationen dazu. Eine davon ist, dass Tom Holland Kratos spielen könnte, was vielen Fans nicht absolut nicht passt.

God of War-Serie soll originalgetreu und überzeugend sein

Die Serienadaption soll laut Amazons Head of Television, Vernon Sanders, „sowohl unglaublich originalgetreu als auch an sich überzeugend“ sein. Es ist soweit bekannt, dass wir in der Serie den emotionalen Kern der Vater-Sohn-Beziehung wieder erleben werden, als auch die epische und gigantische Landschaft aus den Spielen.

Unbekannt ist bisher, welche Schauspieler die Rollen von Kratos als auch Atreus übernehmen werden. Die Macher der Serie haben das noch nicht offiziell bekannt gegeben, vermutlich laufen die Castings dafür noch. Allerdings wird im Internet wie zu erwarten bereits ausgiebig spekuliert – vor allem, was die Rolle von Kratos anbelangt.

Diese Schauspieler wünschen sich die Fans

Um den muskelbepackten Kriegsgott überzeugend verkörpern zu können, müssten potenzielle Kandidaten das ein oder andere Gewicht stemmen können.

Dementsprechend sind Dwayne „The Rock“ Johnson, Gerard Butler, Dave Bautista, Jason Momoa, Travis Fimmel und Christopher Judge (welcher Kratos schon hervorragend verkörpert hat – wenn auch bisher nur über seine Stimme und für die Motion-Capture-Aufnahmen zum Spiel) in der engeren Fan-Auswahl.

Dazu kommen noch WWE-Superstars wie Triple H und Bill Goldberg, außerdem der Ex-Superman-Darsteller Henry Cavill. Ebenso wurden Rufe nach Tom Holland laut, der schon in der Vergangenheit PlayStation-Charaktere wie Spider-Man und Nathan Drake dargestellt hat.

Fans wollen Tom Holland nicht als Kratos

Die Möglichkeit, dass Tom Holland den Axt-schwingenden Götterschlächter spielen könnte, hat bei einigen Fans für Unmut gesorgt. In der r/GodofWar-Seite auf Reddit gab es dazu sogar einen Aufruf an Sony:

„Sony, bitte, besetzt nicht Tom Holland.“

Dazu gab es eine bebilderte Auflistung seiner bisherigen Sony-Rollen und einer mit Photoshop bearbeiteten Version seiner selbst, in welcher er eine Glatze, einen Bart und Kratos Gesichts-Tattoo verpasst bekommen hat. Hier könnt ihr euch den Post dazu ansehen:

Einige Fans schlagen unter dem Post vor, Holland als Atreus anstatt von Kratos zu casten. Ob die Angst der Fans in dieser Hinsicht berechtigt ist, bleibt noch abzuwarten. Noch sind keine offiziellen Neuigkeiten zur Besetzung an die Öffentlichkeit gedrungen, somit sind die bisherigen Annahmen reine Spekulation.