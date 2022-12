God of War: Prime-Serie soll nah an der Gaming-Vorlage bleiben

Erst vor wenigen Tagen bestätigte Amazon Prime Video offiziell, dass eine Serienadaption zu God of War bestellt wurde. Laut neuesten Informationen soll sich die Serie sehr genau an der Videospielvorlage orientieren.

God of War: Das wissen wir bereits über die Serie

Wenngleich im Netz zahlreiche Vorschläge kursieren, so ist in Sachen Besetzung noch nichts bekannt. Anders verhält es sich hinter den Kulissen. So sollen Mark Fergus und Hawk Ostby (The Expanse) die ausführende Produzenten sein und Rafe Judkins (Das Rad der Zeit) wird als Showrunner fungieren.

Zudem werden die Amazon Studios für die „God of War“-Serie eng mit PlayStation Productions und Sony Pictures Television zusammenarbeiten, aus dessen Hause auch die Spiele-Reihe stammt.

Geschichtlich soll sich die Serie am Action-Adventure von 2018 orientieren, in dem der ehemalige Kriegsgott Kratos vom antiken Griechenland in den hohen Norden zieht, und sich dort ein neues Leben aufbaut.

Um den letzten Wunsch seiner verstorbenen Frau zu erfüllen, begeben sich Kratos und sein Sohn Atreus auf eine abenteuerliche Reise. Dabei rückt vor allem die Vater-Sohn-Beziehung ins Zentrum der Geschichte.

Neue Informationen zur God of War-Serie

Im Interview mit Collider verriet Amazons Head of Television, Vernon Sanders, was „God of War“ für ihn so besonders mache und was für die Serienadaption geplant ist.

„Wir wissen, dass es eine leidenschaftliche Fangemeinde für God of War gibt. Aber das, wonach wir immer suchen, ist der echte emotionale Kern, eine echte narrative Story […] und ich denke das ist Teil dessen, was God of War so besonders macht.“

So sei die Vater-Sohn-Geschichte dieser „emotionale Kern“ und deren Reise das, worum es in der ersten Staffel vorrangig gehen soll. Demnach könnten mehrere Staffeln geplant sein.

Spielen soll das Ganze vor der „epischen, gigantischen Landschaft“, die wir bereits aus den Spielen kennen. Laut Sanders soll das, was sich die Verantwortlichen für die Umsetzung ausgedacht haben „sowohl unglaublich originalgetreu als auch an sich überzeugend“ sein.

Wie aus dem Bericht hervorgeht, soll neben Mark Fergus und Hawk Ostby auch Cory Barlog – seines Zeichens Game Director von God of War Ragnarök – als ausführender Produzent mit an Bord sein.

„[Auch] wenn Sie das Spiel noch nie gespielt haben, werden Sie sich in die Show verlieben und sich sehr eingeladen fühlen. Also wir denken, das wird riesig.“, schwärmt Sanders.

All diese Informationen lassen vermuten, dass die Serie tatsächlich nah am Ausgangsmaterial bleiben wird. Klingt doch bisher recht vielversprechend, oder?