Mit The Expanse ist derzeit eine der besten und erfolgreichsten Scence-Fiction-Serien am Start. Eine treue und wachsende Fangemeinde fiebert bereits Folge für Folge mit dem Schicksal der Crew der Rocinante mit. Amazon zeigt seit Ende des Jahres die 6. Staffel des Serienhit, die jetzt zu Ende gegangen ist. Doch wie steht es um eine 7. Staffel?

Wir werfen einen Blick auf die Entwicklung der Serie, wie die Zukunft von „The Expanse“ aussieht und warum ein Videospiel Hoffnung verspricht.

The Expanse: Amazon-Serie endet vor dem Ende der Buchvorlage

Die vielgelobte und gefeierte Sci-Fi-Serie „The Expanse“ ist seit Dezember mit der 6. Staffel auf Amazon Prime Video zu sehen. Im Mittelpunkt stehen die politische Spannungen zwischen der Erde, dem Mars und den Kolonien in den Asteroidengürteln. In den neuen Folgen erwartet die Crew der Rocinante neue Welten und Planeten einschließlich einer schockierende Vorahnung, wie der neue Trailer vorab preisgibt.

Inzwischen steht jedoch fest, dass die neue Staffel gleichzeitig auch das Ende der Serie sein wird. Somit wurde gerade die letzte Folge als großes Finale von „The Expanse“ am 14. Januar auf Amazon Prime Video gezeigt.

The Expanse: Trailer zu Staffel 6 wirft einen düsteren Blick auf das Finale der Sci-Fi-Serie

The Expanse: Das passiert in der 6. Staffel

So geht es in der finalen Staffel weiter: Die Crew der Rocinante befindet sich seit geraumer Zeit Mitten im Krieg zwischen der Erde und den Gürtlern. Im anhaltenden Kampf hatte Marco Inaros (Keon Alexander) seinen Gürtlern zuletzt die militärische Oberhand verschafft, indem er die Erde mit abgelenkten Asteroiden befeuerte. Doch noch hat die Erde unter der Führung von Chrisjen Avasarala (Shohreh Aghdashloo) die Hoffnung nicht aufgegeben, auch wenn man man dieser neuen mächtigen Waffe wenig entgegenzusetzen hat.

Avasarala schickte ihre engste Vertraute Bobbie Draper (Frankie Adams) gemeinsam mit James Holden (Steven Strait) und dem Schiff Rocinante auf eine Spezialmission. Ziel ist es, das Raumschiff und die neue Waffe von Inaros ins Visier zu nehmen, nachdem dessen Position enttarnt wurde.

Gleichzeitig setzt Avasarala auf die Hoffnung, dass die Gürtler ohne ihren Anführer von weiteren Anschlägen auf die Erde absehen werden. Jedoch hat Inaros bereits einen weiteren finsteren Plan gegen die Erde in der Hinterhand, die die Crew der Rocinante in ernste Schwierigkeiten bringt.

The Expanse: Wie stehen die Chancen auf eine 7. Staffel?

Die Serie „The Expanse“ endet mit der 6. Staffel – im Gegensatz zur Buchvorlage „Leviathan Wakes“ von James S.A. Corey, Pseudonym der beiden Autoren Daniel Abraham und Ty Franck, die insgesamt 9 Bände umfasst.

Bislang wurde pro Staffel ein Band der Weltraum-Saga verfilmt, so dass die 6. Staffel ein vorzeitiges Ende der Serie bedeutet. Der letzte Band der Saga ist erst im November 2021 erschienen, da stand von Seiten des Studios bereits ein vorzeitiges Ende der Serie fest. Und das, obwohl das Interesse der Serie weiter wächst und Amazon selbst einst mit der 4. Staffel die von Syfy abgesetzte Serie nach massiven Fanprotesten gerettet hatte – und dafür vielfach gefeiert wurde.

Warum nun das abrupte Ende? Das haben sich nicht nur die vielen Fans gefragt. Auch die Serienmacher möchten gerne weitermachen und sind derzeit auf der Suche nach einer Möglichkeit, die noch ausstehenden Staffeln 7 bis 9 zu drehen. Derweil sprach Amazon davon, den Fans mit Staffel 6 „den befriedigenden Abschluss der Serie bieten wird, den sie verdient haben“.

Auf eine Fortsetzung von „The Expanse“ hoffen Fans und Serienmacher aber trotzdem noch. Die Möglichkeit für einen abschließenden Film ist ebenso im Gespräch. Hoffen wir, dass die Gespräche auch mit anderen Streaminganbietern so weit fortgeschritten sind.

The Expanse erhält Videospiel von Telltale Games

Stattdessen ist ein Videospiel zur Reihe in Arbeit: The Expanse: The Telltale Series für PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One. Wer jetzt jedoch auf eine Fortsetzung der Serie hofft, wird überrascht sein.

Ersten Infos nach spielt das Videospiel vor den Ereignissen der Serie. Demnach schlüpft der Spieler in die Rolle von Camina Drummer und begibt sich auf der Jagd nach einem mysteriösen Schatz. Weitere Details und ein Releasetermin gibt es zu dieser frühen Entwicklungsphase noch nicht. Dafür wurde ein erster Preview-Trailer veröffentlicht: