Amazon hat mit Das Rad der Zeit einen neuen Serienhit hingelegt: Die kürzlich beim Streamingdienst angelaufene Fantasy-Serie mit Rosamund Pike als mächtige Magierin basiert auf einem umfangreichen Romanzyklus und stellt die erfolgreichste Serien-Premiere des Jahres sowie der letzten fünf Jahre für Amazon Prime Video dar, so jedenfalls feiert der Streamingdienst seine neue aufwendig gestaltete Produktion.

Mehrere Millionen von Zuschauern haben die Premiere gesehen, sagte eine Amazon-Sprecherin, konkrete Zugriffszahlen veröffentlicht der VoD-Dienst bislang aber noch nicht.

Während Amazon zeitgleich mit Hochdruck an einer Herr der Ringe-Serie arbeitet, die für September 2022 angekündigt ist und auf die schon eine Vielzahl der Fans gespannt warten, dürfen sich die Zuschauer*innen derweil auf die erste filmische Umsetzung von Robert Jordans Fantasy-Epos „Das Rad der Zeit“ freuen. Gleich drei Folgen gab es zum Start, jeweils eine weitere Episode wird nun wöchentlich erscheinen.

Bereits im Vorfeld wurde „Das Rad der Zeit“ als neues „Game of Thrones“ gefeiert, ob es jedoch den Vergleich mit dem großen Serienhit von HBO besteht, wird sich zeigen müssen. Fest steht, dass sowohl GoT-Buchautor George R.R. Martin wie auch der inzwischen verstorbene „Rad der Zeit“-Autor Robert Jordan für ihre jeweiligen Roman-Zyklen nach eigenen Angaben J.R.R. Tolkiens Meisterwerk „Herr der Ringe“ als Vorlage und Inspiration genommen haben – was man den ersten gezeigten Folgen von „Das Rad der Zeit“ auch ansieht.

Nicht nur finden sich viele Parallelen aus „Die Gefährten“, auch optisch weiß die neue Fantasyserie mit opulenten Bildern und Landschaftsaufnahmen zu überzeugen, angelehnt an Peter Jacksons „Herr der Ringe“-Filme.

Das Rad der Zeit: Ist die neue Fantasyserie das neue Game of Thrones für Amazon?

Worum geht es in „Das Rad der Zeit“

Der Fantasy-Zyklus „Das Rad der Zeit“ spielt in einer epische Welt voller Magie und folgt der mächtigen Magierin Moiraine (gespielt von Rosamund Pike), die zur mächtigen Organisation Aes Sedai gehört.

Da das Land dem Untergang gewidmet ist und die Zeit drängt, begibt sie sich mit einer gemischten Gruppe mit den jungen Gefährten Egwene (Madeleine Madden), Mat (Barney Harris), Perrin (Marcus Rutherford) und Rand (Josha Stradowski) auf eine gefährliche Reise durch die Welt. Auf dieser Odyssee wird einem ihrer Mitreisenden prophezeit, der wiedergeborene Drache zu sein, um den Dunklen König zu bekämpfen. Die Prophezeiungen sagt jedoch voraus, dass der Auserwählte des Lichts die Menschheit sowohl retten, als auch für immer vernichten kann.

Die komplexe Vorlage umfasst mehrere Zeitalter in einer Fantasiewelt, die ähnlich wie bei „Game of Thrones“ oder „Der Herr der Ringe“ auf unterschiedlichen Kontinenten wie Westlande die verschiedensten Nationen und Völker beheimatet. Im Zentrum steht der Kampf Gut gegen Böse, in dem die Anhänger des Dunklen Königs die Macht über Westlande ergreifen möchten, während der wiedergeborene Drache als Retter der Menschheit das verhindern soll. Neben der Menschheit und den Magier*innen gibt es Kreaturen wie Wölfe, Nym, Ogier, Trollocs und mehr.

Magierin Moiraine mit ihren Gefährten © Amazon Prime Video

Das Rad der Zeit: 2. Staffel bereits in Arbeit

Die erste Staffel „Das Rad der Zeit“ umfasst 8 Episoden und ist seit dem 19. November 2021 mit wöchentlich einer neuer Folge auf dem Streamingdienst Amazon Prime Video zu sehen. Die finale Folge ist für den 24. Dezember 2021 angekündigt.

Bereits im Frühjahr hat Amazon noch während der Dreharbeiten eine 2. Staffel der Serie bestellt, die voraussichtlich Ende 2022 an den Start geht. Weitere Staffeln der 14-teiligen Romanreihe dürften folgen.