Fans von Game of Thrones, Herr der Ringe oder The Witcher aufgepasst: Amazon kündigt mit „Das Rad der Zeit“ (Originaltitel: „The Wheel of Time“) eine neue epische Fantasyserie an, die auf den erfolgreichen Büchern von Robert Jordan basiert. Zum baldigen Start der ersten Staffel am 19. November präsentiert ein erster Trailer mit Rosamund Pike einen Blick in die Welt der Magie.

Wann kommt „Das Rad der Zeit“ auf Prime Video? Die neue Fantasyserie von Amazon geht am 19. November 2021 mit der 1. Staffel und 8 Episoden auf dem Streamingdienst Prime Video an den Start.

Erste Story-Details: Worum geht es in „Das Rad der Zeit“

Der Fantasy-Zyklus „Das Rad der Zeit“ ist eine 14-teilige Romanreihe und spielt in einer epische Welt voller Magie. Die Geschichte folgt der mächtigen Magierin Moiraine (gespielt von Rosamund Pike), die zu einer Gruppe auserwählter Frauen gehört, die noch Zugang zur Magie haben.

Als Mitglied der mächtigen Organisation Aes Sedai kommt sie in die Kleinstadt Two Rivers. Mit einer gemischten Gruppe aus fünf Gefährten begibt sich Moiraine auf eine gefährliche Reise durch die Welt. Auf dieser Odyssee wird einem ihrer Mitreisenden prophezeit, der wiedergeborene Drache zu sein um den Dunklen König zu bekämpfen. Die Prophezeiungen sagt jedoch voraus, dass der Auserwählte des Lichts die Menschheit sowohl retten, als auch für immer vernichten kann.

Magierin Moiraine mit ihren Gefährten © Amazon Prime Video

Die komplexe Vorlage umfasst mehrere Zeitalter in einer Fantasiewelt, die ähnlich wie bei „Game of Thrones“ oder „Der Herr der Ringe“ auf unterschiedlichen Kontinenten wie Westlande die verschiedensten Nationen und Völker beheimatet. Neben der Menschheit und den Magier*innen gibt es Kreaturen wie Wölfe, Nym, Ogier, Trollocs und einige mehr.

Im Zentrum stehen die Magierinnen der Aes Sedai, die über Eine Macht verfügen und früher im Zeitalter der Legenden gemeinsam mit ihren männlichen Kollegen die Menschheit als Wissenschaftler, Heiler und Philosophen unterstützten. Zu ihren Talenten gehört auch das Schnelle Reisen (mit Hilfe der Macht sich an anderen Orten teleportieren) oder das Träumen, mit dem sie die Zukunft vorhersagen können.

Im Laufe der Geschichte kommt es jedoch zur Zerstörung der Welt und einen mächtigen Krieg der Macht, der in das Dritte Zeitalter mündet, wo die Handlung der Serie spielt. Im Zentrum steht der Kampf Gut gegen Böse, in dem die Anhänger des Dunklen Königs die Macht über Westlande ergreifen möchten, während der wieder geborene Drache als Retter der Menschheit das verhindern soll.

Erster Trailer zu „Das Rad der Zeit“

Inzwischen ist ein erster Trailer zur Fantasyserie eingetroffen, der einen kleinen Vorgeschmack auf die komplexe Handlung mit Rosamund Pike als mächtige Magierin Moiraine und ihre Odyssee wirft:

Hier gibt es zum Vergleich den Original US-Trailer zur Serie:

Erste Besetzung und Charaktere der Fantasy-Serie

Amazon hat sich bereits im Jahr 2018 die Rechte an der umfangreichen und komplexen Buchreihe gesichert und für die Serien-Adaption von Showrunner Rafe Judkins eine Riege an Hauptdarsteller*innen gefunden, die sich sehen lassen kann:

Rosamund Pike als Moiraine

Josha Stradowski als Rand al’Thor

Marcus Rutherford als Perrin Aybara

Zoë Robins als Nynaeve al’Meara

Barney Harris als Mat Cauthon

Madeleine Madden als Egwene al’Vere

Daniel Henney als al’Lan Mandragoran

Michael McElhatton als Tam al’Thor

Álvaro Morte als Logain Ablar

Hammed Animashaun als Loial, ein Ogier

Alexandre Willaume als Thom Merrilin, ein Gaukler und Barde

Johann Myers als Padan Fain, ein reisender Händler

Jennifer Cheon Garcia als Leane Sharif, eine Aes Sedai

Maria Doyle Kennedy als Illa

Daryl McCormack als Aram

Narinder Samra als Raen

Priyanka Bose als Alanna Mosvani, eine Aes Sedai

Emmanuel Imani als Ihvon, Behüter von Alanna Mosvani

Taylor Napier als Maksim, Behüter von Alanna Mosvani

Kate Fleetwood als Liandrin Guirale, eine Aes Sedai

Erster Blick auf Rosamund Pike als Moiraine © Amazon Prime Video

Christopher Sciueref als Abell Cauthon

Juliet Howland als Natti Cauthon

Mandi Symonds als Daise Congar

Lolita Chakrabarti als Marin al’Vere

Michael Tuahine als Bran al’Vere

David Sterne als Cenn Buie

Abdul Salis als Eamon Valda, Offizier der Kinder des Lichts

Stuart Graham als Geofram Bornhald, Lordhauptmann der Kinder des Lichts

Kae Alexander als Min Farshaw

Sophie Okonedo als Siuan Sanche, eine Aes Sedai

Clare Perkins als Kerene Nagashi, eine Aes Sedai

Peter Franzén als Stepin

Pasha Bocarie als Master Grinwell

Jennifer K Preston als Mistress Grinwell

Darren Clarke als Basel Gill

Wird es eine 2. Staffel geben?

Die erste Staffel umfasst 8 Episoden und geht am 19. November 2021 mit wöchentlich einer neuer Folge auf dem Streamingdienst Amazon Prime Video an den Start. Die finale Folge ist für den 24. Dezember 2021 angekündigt. Bereits im Frühjahr während der Dreharbeiten der ersten Staffel hat Amazon eine 2. Staffel bestellt. Material für weitere Staffeln der umfangreichen Romanvorlage gibt es zuhauf.

Hier gibt es das Plakat zur Serie „Das Rad der Zeit“

Das Plakat zur Fantasyserie „Das Rad der Zeit“ © Amazon Prime Video