Amazon arbeitet an einer ersten Herr der Ringe-Serie nach der Mittelerde-Saga von J.R.R. Tolkien, die bereits in Neuseeland die Produktion aufgenommen hat und zur wohl teuersten Serienproduktion aller Zeiten wird. Für die umfangreiche Verfilmung steht nun die komplette Besetzung fest.

Neben den bereits bekannten Hauptdarstellern Robert Aramayo, Joseph Mawle und Morfydd Clark als jüngere Version der aus den Büchern und Filmen bekannten Elbin Galadriel, ergänzen nun die vier Neuzugänge den Cast der Fantasyserie: Charles Edwards („The Crown“), Will Fletcher („The Girl Who Fell“), Amelie Child-Villiers („The Machine“) und Beau Cassidy, Sohn des verstorbenen David Cassidy („Die Partridge Familie“).

Besetzung: Wer spielt sonst noch alles in der HdR-Serie mit?

Die Besetzung der HdR-Serie ist in den vergangenen Monaten auf eine stattliche Anzahl an Darstellern angewachsen, die in irgendeiner Form eine Hauptrolle oder einen wichtigen Part in der Geschichte einnehmen werden. Bislang halten das Studio und die beiden Serienmacher, J.D. Payne und Patrick McKay, jedoch die einzelnen Rollennamen sowie erste Details zu den Charakteren unter Verschluss.

Zur weiteren Besetzung gehören:

Cynthia Addai-Robinson

Owain Arthur

Ian Blackburn

Tom Budge

Kip Chapman

Anthony Crum

Ismael Cruz Córdova

Maxine Cunliffe

Trystan Gravelle

Lenny Henry

Ema Horvath

Thusitha Jayasundera

Markella Kavenagh

Joseph Mawle

Fabian McCallum

Simon Merrells

Geoff Morrell

Tyroe Muhafidin

Peter Mullan

Sophia Nomvete

Lloyd Owen

Augustus Prew

Megan Richards

Dylan Smith

Peter Tait

Alex Tarrant

Charlie Vickers

Leon Wadham

Benjamin Walker

Daniel Weyman

Sara Zwangoban

Herr der Ringe-Serie: Alle Infos zu Start, Cast, Story und Release

Erste Story-Details zur Herr der Ringe-Serie

Die Handlung der Serie ist während des Zweiten Zeitalters der Mittelerde-Saga von J.R.R. Tolkien angesiedelt und spielt somit tausende Jahre vor den Ereignissen aus „Der Herr der Ringe“, bereits erfolgreich von Peter Jackson als Oscar-prämierte Filmtrilogie adaptiert.

In der Serie bekommen wir erstmals die Entstehungsgeschichte Mittelerdes nach der Buchvorlage „Das Silmarillion“ zu sehen. Außerdem stehen im Zentrum der Geschichte unter anderem das Erstarken des dunklen Lords Sauron, die Herstellung der Ringe der Macht sowie der Untergang der sagenumwobenen Insel Númenor.

Amazon stellt Entwicklung des MMOs zu Der Herr der Ringe ein

HdR-Serie: Start nicht vor 2022, Anime-Film angekündigt

Der Streaminganbieter Amazon hat vor ein paar Jahren im hart umkämpften Bieterverfahren allein für den Erwerb der Rechte an einer HdR-Serie satte 250 Millionen US-Dollar hingeblättert. Insgesamt beträgt das Budget laut eigenen Angaben rund eine Milliarde US-Dollar für die komplette Serie mit mindestens fünf geplanten Staffeln. Damit gehört die noch immer namenlosen HdR-Serie, noch vor „Game of Thrones“, zu den teuersten Serien-Produktionen weltweit.

Die erste Staffel wird derzeit an den Originalschauplätzen der Filme in Neuseeland gedreht. Geplant sind 8 bis 10 Episoden pro Staffel. Ein konkreter Starttermin für die HdR-Serie steht noch nicht fest. Man darf aber davon ausgehen, dass Amazon Prime Video die 1. Staffel voraussichtlich frühestens im Jahr 2022 an den Start schickt.

Derweil hat das Filmstudio Warner Bros. überraschend einen neuen HdR-Film als Anime mit dem Titel The War of the Rohirrim angekündigt, unabhängig von der Amazon Serien-Produktion.

Neuer Herr der Ringe-Kinofilm angekündigt – aber nur in animierter Form