Neuer Herr der Ringe-Kinofilm angekündigt – aber nur in animierter Form

Das kommt überraschend: Während die meisten sehnsüchtig auf die Herr der Ringe-Serie von Amazon warten, wird direkt eine neue Produktion im Tolkien-Universum angekündigt: The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Der brandneue Kinofilm zu Herr der Ringe bringt Neues aus Mittelerde, wird jedoch nicht wie gewohnt eine Live-Action-Produktion sein.

Was ist The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim?

Mit diesem sperrigen Titel wurde tatsächlich ein weiterer Film im „Herr der Ringe“-Franchise angekündigt. Es handelt sich jedoch nicht um eine Verfilmung mit realen Schauspielern, sondern um einen Animationsfilm. Wie Variety berichtet, ist hierfür das Produktionsstudio hinter Peter Jacksons Trilogien von „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ für den neuen Streifen verantwortlich.

Ein Prequel zu Herr der Ringe: Wie schon die kommende „Herr der Ringe“-Serie wird auch der kommenden Kino-Anime eine Vorgeschichte erzählen. In „The War of the Rohirrim“ wird die Saga hinter Helms Klamm erzählt, der Festung, die in „Der Herr der Ringe: Die zwei Türme“ bereits eine wesentliche Rolle spielte.

Die epische Schlacht von Helms Klamm kennen wir bereits aus „Die zwei Türme“. © Warner Bros.

Offenbar werden wir ihren Namensgeber Helm Hammerhand kennenlernen, den einstigen kriegerische König von Rohan. Damit spielt das neue Lord of the Rings nicht Jahrtausende vor den Peter Jackson-Filmen wie die Amazon-Serie, sondern nur etwa 260 Jahre vor den HdR-Filmen.

Keine neue Trilogie: Laut Variety wird der neue „Lord of the Rings“-Film ein Standalone sein und mit „The War of the Rohirrim“ somit keine neue Trilogie entstehen.

Wer ist an der Produktion beteiligt?

Statt Peter Jackson für den Film ins Boot zu holen, sind diesmal erfahrene Anime-Macher am Werk, wie Kenji Kamiyama, der schon die Netflix-Serie „Ultraman“ leitete. Außerdem wird das Drehbuch von Jeffrey Addiss und Will Matthews („The Dark Crystal: Age of Resistance“) stammen und die Produktion von Joseph Chou geführt werden, der für die TV-Serie „Blade Runner: Black Lotus“ verantwortlich ist.

Hinter dem Ganzen stehen Warner Bros. Animation und New Line Cinema, die bereits Jacksons „Herr der Ringe“-Filme produzierten. Animiert wird von Sola Entertainment. Warner Bros. Animation-Chef Sam Register zeigt seine Begeisterung über den neuen Mittelerde-Streifen:

„Dies wird eine weitere epische Darstellung von JRR Tolkiens Welt sein, die noch nie zuvor erzählt wurde. Wir fühlen uns geehrt, mit vielen der unglaublichen Talente, die hinter beiden Filmtrilogien stehen, zusammen mit neuen kreativen Koryphäen zusammenzuarbeiten, um diese Geschichte zu erzählen.“

Wann erscheint der neue Herr der Ringe-Film?

Wann der neue von J. R. R. Tolkien inspirierte Animationsfilm tatsächlich in den Kinos landet, ist bislang noch nicht bekannt. Sobald Neuigkeiten zum Release oder gar ein erster Trailer zu „The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim“ ans Tageslicht treten, erfahrt ihr es aber natürlich hier bei uns auf PlayCentral.