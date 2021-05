Mit dem Erfolg von Game of Thrones verfolgt der US-Sender HBO Pläne für ein neues Franchise mit weiteren Serien nach George R. R. Martins „Das Lied von Eis und Feuer“-Saga. Den Anfang macht die Prequel-Serie House of the Dragon über die Anfänge von Westeros Jahrhunderte vor dem Machtkampf um den Eisernen Thron. Im Mittelpunkt steht die Geschichte der Targaryens und ihren Drachen sowie der Beginn ihrer Herrschaft über die Sieben Königreiche.

Inzwischen hat die Produktion zur neuen GoT-Serie begonnen, die den Fans ein Wiedersehen mit vielen aus den Buchvorlagen bekannten Charakteren verspricht. Jetzt wurden vom Film-Set erste Bilder veröffentlicht, die einen genauen Blick auf die neuen Protagonisten werfen.

House of the Dragon: Das sind die wichtigsten Charaktere

Daemon Targaryen und Rhaenyra Targaryen

Den Anfang machen Daenerys Targaryens Vorfahre, Prinz Daemon Targaryen (Matt Smith) und seine Gemahlin Prinzessin Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy). Daemon ist der jüngere Bruder von König Viserys Targaryen und gilt als Thronfolger des Familienoberhauptes. Laut den Serien-Machern wird er als unvergleichlicher Krieger und Drachenreiter beschrieben, der das wahre Blut des Drachen besitzt.

In der Vorlage ist er Träger des berühmten, valyrischen Schwertes Dunkle Schwester (Dark Sister) und Reiter des Drachen Caraxes. Zudem erreichte er sein eigenes Königreich und erklärte sich zum König der Trittsteine und der Meerenge (Original: King of the Stepstones and the Narrow Sea). Seine Frau, Prinzessin Rhaenyra Targaryen, ist die Tochter seines Bruders Viserys Targaryen. Aus der Verbindung gehen die beiden Nachkommen hervor: König Aegon III. und König Viserys II. Targaryen. Ihr Machtkampf um die Erbfolge über Westeros und die Sieben Königreiche ist auch als der Tanz der Drachen bekannt.

Matt Smith und Emma D’Arcy als Daemon Targaryen und Rhaenyra Targaryen © HBO – „House of the Dragon“

Otto Hightower und Alicent Hightower

Im Machtkampf um die Sieben Königreiche in Westeros und Esteros darf Ritter Otto Hightower (Rhys Ifans) aus dem Hause Hightower mit seiner Tochter Alicent Hightower (Olivia Cooke) nicht fehlen. Hightower steht als rechte Hand des Königs im Dienste am Hofe und genießt dessen volles Vertrauen. Trotz seiner großen Gelehrsamkeit wird er von vielen am Hofe jedoch als stolz, schroff und hochmütig angesehen, der mit seinem zunehmend gebieterischen Verhalten einige der Lords gegen sich aufbringt. Sein größter Rivale stellt Prinz Daemon Targaryen dar, der jüngere Bruder des Königs.

Rhys Ifans und Olivia Cooke als Ritter Otto Hightower und Alicent Hightower © HBO – „House of the Dragon“

Lord Corlys Velaryon

Dann wäre da noch Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint), Oberhaupt des Hauses Velaryon, der den Namen Seeschlange erhalten hat. Der erfahrene Seefahrer und Krieger gilt als der berühmteste, nautische Abenteurer in der Geschichte Westeros. Er ist wohlhabend und führt als Kommandant der Königsgarde die größte Seeflotte an. Er gilt als Mitbegründer der Königsgarde, die wir ja schon aus GoT her kennenlernen durften.

Das Haus Velaryon ist in der Burg Driftmark in Kronlanden beheimatet. Lord Velaryon herrscht über die Insel Driftmark, die größte Insel in der Schwarzwasserbucht. Als Oberhaupt des Hauses trägt er den Titel Lord der Gezeiten und Meister von Driftmark. Wie die Targaryens stammen die Velaryons aus einem alten valyrischen Geschlecht ab und stehen im Dienste von Haus Baratheon von Drachenstein. Ihr Wappen zeigt ein silbernes Seepferdchen. Das Motto des Hauses lautet: Das Alte, Das Treue, Das Tapfere.

Steve Toussaint als Lord Corlys Velaryon © HBO – „House of the Dragon“

Die Einführung der neuen Charaktere zeigt, dass wir – ähnlich wie schon bei Game of Thrones – einen Machtkampf um die Herrschaft von Westeros erwarten dürfen, einschließlich Intrigen und Seeschlachten. Ein erstes Bild von Paddy Considine als König Viserys Targaryen fehlt leider noch und wird hoffentlich bald nachgereicht.

Und natürlich dürfen die Drachen der Targaryens nicht fehlen:

Dragons are coming.#HouseoftheDragon begins production in 2021. pic.twitter.com/Bxl763FVdY — Game of Thrones (@GameOfThrones) December 3, 2020

Darum geht es in House of the Dragon

Als Vorlage zur Prequel-Serie von „GoT“-Regisseur Miguel Sapochnik und Buchautor George R.R. Martin dient sein neues Werk „Fire & Blood“.

Die Handlung spielt rund 300 Jahre vor den Ereignissen der Serie mit Jon Snow, Daenerys und Cersei und erzählt von der Vorgeschichte der Targaryens und ihren Drachen sowie ihrer Herrschaft über Westeros. Auch die Entstehung des Eisernen Throns soll ein Thema sein, um den sich am Ende ein folgenschwerer Machtkampf entwickelt.

Game of Thrones: House of the Dragon: HBO kündigt Prequel-Serie für 2022 an

Die Geschichte folgt König Viserys Targaryen, der von den Lords von Westeros dazu auserwählt, dem Alten König Jaeherys Targaryen im Großen Rat von Harrenhal zu folgen. Er wird als gutmütiger, freundlicher und anständiger Mann beschrieben, der das Vermächtnis seines Großvaters fortführen möchte.

Doch schon damals entbrannte ein gewaltiger Machtkampf um die Sieben Königreiche nicht nur unter den Lords von Westeros. Besonders innerhalb seiner eigenen Familie wird unter seinen Nachkommen Zwietracht gesät. Hervor tun sich dabei seine Tochter Rhaenyra, ihr Halbbruder Aegon II. Viserys und seine Ehefrau Alicent Hohenturm sowie sein eigener Bruder, Prinz Daemon Targarye. Sie sind maßgeblich am sogenannten Tanz der Drachen beteiligt. Ihre Bündnisse mit anderen Familien sorgten dafür, dass ganz Westeros in den Krieg der Targaryens hineingezogen wurden.

Ein Release-Termin für die erste Staffel der neuen Serie steht noch aus. Jedoch dürfen wir mit einer TV-Premiere frühestens 2022 rechnen.

