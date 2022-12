Die gefeierte Amazon-Serie The Boys meldet sich mit einem weiteren Spin-off zurück: In Gen V geht es über eine neue Generation von Superhelden, die zunächst am College ihre besonderen Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen.

Dass es dabei genauso brutal und blutig zugeht, beweist der erste Trailer der neuen Serie – der schon jetzt Lust auf mehr macht, doch seht selbst:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Der vor zwei Jahren angekündigte Ableger der bitterbösen und brutalen Superheldenserie, die inzwischen um eine 4. Staffel verlängert wurde, befindet sich noch in Produktion.

Zum Drehstart im Sommer haben sich bereits die jungen Stars wie Lizzie Broadway und Chance Perdomo in einem Twitter-Video den Fans vorgestellt.

Inzwischen gibt es ein Fülle an Neuigkeiten zur Serienneuheit, bei der auch bekannte Charaktere aus der Hauptserie mitspielen werden. Ein Starttermin ist für frühestens 2023 bei Amazon Prime Video geplant.

Kräftemessen der angehenden Superhelden: Worum geht es in Gen V?

Während in „The Boys“ eine Gruppe um Butcher gegen die Machenschaften von Vought und seinen skrupellosen Superhelden (Supes) Seven vorgeht, um ihnen das Handwerk zu legen, stehen genau diese Supes im Mittelpunkt der neuen Serie.

Im Zentrum steht die Godolkin University, ein einzigartiges College, das ausschließlich angehenden Superhelden offensteht und von Vought International betrieben wird. Der umstrittene Konzern ist ja bekannt dafür, die Supes zu vermarkten und möchte hier eine völlig neue Generation V heranziehen.

Die jungen Erwachsenen dürfen ihre übermenschlichen Fähigkeiten über ihre eigenen körperlichen Grenzen hinaus austesten. Dabei geraten die Jugendlichen immer wieder an moralische Grenzen und werden auch dem Zwang ihrer Hormone unterworfen.

Im Hintergrund sorgt Vought dafür, dass die jungen Supes genau wissen, dass sie bereits hier um die Jobs für das beste Superhelden-Team konkurrieren – was den grenzenlosen Ehrgeiz mancher Supes noch stärker beflügeln dürfte, mit ungeahnten Folgen…

Erste Besetzung: Wer spielt alles im Spin-off Gen V mit?

Die neue Serie Gen V wird ebenfalls von „The Boys“-Schöpfer Eric Kripke („Preacher“) basierend auf den Comics von Garth Ennis entwickelt. Als Showrunner fungieren diesmal Michele Fazekas und Tara Butters.

Die Hauptrollen sind wie folgt besetzt, über die einzelnen Charakteren wird aber noch nichts verraten:

Jaz Sinclair als Marie Moreau

Lizze Broadway als Emma Shaw

Chance Perdomo

Maddie Phillips

London Thor

Derek Luh

Asa Germann

Shelley Conn

Patrick Schwarzenegger als Golden Boy

Sean Patrick Thomas als Polarity

Marco Pigossi als Doctor Edison Cardosa

Zudem wird es ein Wiedersehen mit Jessie T. Usher als Reggie Franklin aka A-Train, Colby Minifie als Ashley Barrett (auch aus The Boys Presents: Diabolical) und P.J. Byrne als Regisseur Adam Bourke aus der Hauptserie „The Boys“ geben.

Als Produzenten sind auch hier Seth Rogen, Craig Rosenberg, Evan Goldberg und Neal H. Moritz an Bord. Produziert wird die Serie von Sony Pictures Television Studios und Amazon Studios.