The Boys are back! Oder doch The Kids? Denn der gefeierte Serienhit bei Amazon Prime Video erhält nun ein Spin-off über eine neue Generation von Sups, die zunächst noch am College ihre besonderen Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen.

Der vor zwei Jahren angekündigte Ableger der bitterbösen und brutalen Superheldenserie, die inzwischen um eine 4. Staffel verlängert wurde, befindet sich derzeit noch in Produktion. Zum Drehstart stellen die jungen Stars wie Lizzie Broadway und Chance Perdomo nun das Spin-off in einem Twitter-Video vor, dass den folgenden neuen Titel trägt: GEN V.

Worum geht es im The Boys Spin-off Gen V?

Während in „The Boys“ eine Gruppe um Butcher gegen die Machenschaften von Vought und seinen skrupellosen Superhelden (Supes) Seven vorgeht, um ihnen das Handwerk zu legen, stehen genau diese Supes im Zentrum der neuen Serie Gen V.

Die Handlung spielt an der einzigen Universität in den USA, die ausschließlich angehenden Supes offensteht und von Vought International betrieben wird. Die junge Generation verfügt ebenso über außergewöhnlichen Fähigkeiten, die sie bis an ihre körperlichen Grenzen austesten müssen.

Dabei geraten die Jugendlichen immer wieder an moralische Grenzen und werden auch dem Zwang ihrer Hormone unterworfen. Im Hintergrund sorgt Vought dafür, dass die jungen Supes genau wissen, dass sie bereits hier um die Jobs für das beste Superhelden-Team konkurrieren – was den grenzenlosen Ehrgeiz mancher Supes noch stärker beflügeln wird, mit ungeahnten Folgen.

Erste Besetzung: Wer spielt alles im Spin-off Gen V mit?

Die neue Serie Gen V wird ebenfalls von „The Boys“-Schöpfer Eric Kripke entwickelt, als Showrunner fungieren jedoch Michele Fazekas und Tara Butters.

Die Hauptrollen sind wie folgt besetzt, über die einzelnen Charakteren wird aber noch nichts verraten:

Jaz Sinclair als Marie Moreau

Lizze Broadway als Emma Shaw

Chance Perdomo

Maddie Phillips

London Thor

Derek Luh

Asa Germann

Shelley Conn

Patrick Schwarzenegger als Golden Boy

Sean Patrick Thomas als Polarity

Marco Pigossi als Doctor Edison Cardosa

„The Boys“ stammt von „Preacher“-Macher Eric Kripke und basiert auf den gleichnamigen Comics von Garth Ennis. Als Produzenten sind auch hier Seth Rogen, Craig Rosenberg, Evan Goldberg und Neal H. Moritz an Bord. Produziert wird die Serie von Sony Pictures Television Studios und Amazon Studios.

Unterdessen dürfen wir uns auf weitere Folgen der Erfolgsserie freuen:

