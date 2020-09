Die erfolgreiche Serie The Boys mit Karl Urban basierend auf den gleichnamigen Comics von Garth Ennis („Preacher“) ist gerade erst mit der zweiten Staffel auf Amazon Prime Video an den Start gegangen. Nun legt der Streaming-Dienst nach und kündigt neben einer dritten Staffel ein erstes Spin-off zur Comicverfilmung an.

Einen Titel hat die neue Serie zwar noch nicht, dafür gibt es erste Details zur Handlung: Demnach folgt die Story jungen Schülern und Studenten an einem College für Superhelden, das unter der Obhut der ominösen Vought-Gesellschaft steht. Dabei handelt es sich um das teuflische Unternehmen, das die skrupellosen und rücksichtslosen Superhelden The Seven kontrolliert.

Angeführt von Homelander (Antony Starr) zieht die Bande plündernd und mordend durch die Stadt. Einzig unser Held Billy Butcher (Karl Urban) stellt sich mit seinen Mitstreitern, genannt The Boys, gegen die brutalen Superhelden und ihre Machenschaften. Ob auch einige der Hauptdarsteller im Spin-off mitspielen werden, steht noch aus.

© Amazon Prime Video

The Boys – Staffel 3 und Spin-off in Arbeit

Das Serien-Spin-off wird von „The Boys“-Autor und Produzent Craig Rosenberg entwickelt, der auch als Showrunner fungieren wird. Produziert werden beide Serie von Seth Rogen, Evan Goldberg und Eric Kripke für Amazon Prime Video.

Ein Release-Termin steht noch nicht fest. Auch nach einer ersten Besetzung wird noch gesucht. Derweil entwickeln die Serienmacher an einer dritten Staffel, die voraussichtlich im nächsten Jahr ausgestrahlt wird.

In der 2. Staffel wird erstmals Neuzugang Aya Cash als neue Gegenspielerin Stormfront eingeführt. Außerdem sind Giancarlo Esposito als Mr. Edgar von Vought sowie Simon Pegg als Dougle Campbell dabei.