Eine neue Superheldin ist in der Stadt: Stormfront und sie fackelt nicht lange. Im brutalen und ziemlich blutigen finalen Trailer zur 2. Staffel der Serie The Boys – ab 4. September auf Prime Video – gründet sie gemeinsam mit Homelander (Antony Starr) eine neue Armee von Superhelden.

Billy Butcher (Karl Urban) und seine Mitstreitern sind nur allzu bereit, sich gegen die neue Gefahr zu stellen – während sie selbst von der gesamten Welt als Super-Terroristen gesucht werden, da sie sich gegen die brutalen Machenschaften der korrupten Superhelden stellen.

Wann geht die 2. Staffel an den Start? Amazon Prime Video schickt am 4. September 2020 die neuen Folgen der ziemlich abgefahrenen Anti-Superheldenserie The Boys an den Start. Während der neue Trailer die Vorfreude schon jetzt mächtig anheizt, bestätigt der Streaminganbieter bereits frühzeitig die Arbeit an einer 3. Staffel von „The Boys“. Serienmacher Eric Kripke hofft darauf, nächstes Jahr im Sommer mit den Dreharbeiten beginnen zu können.

The Boys: Neuer Trailer zu Staffel 2 der Amazon-Serie mit Black Noir – und den Fans gefällt’s

The Boys – Staffel 2: Worum geht’s?

Die Serie spielt in einer Welt, in der die zahlreichen Superhelden wie Popstars gefeiert werden. Jedoch sind nicht alle bekannten Superhelden aus diversen Comics ausschließlich gut, vielmehr nutzen Helden wie die Seven von Vought seit Jahren ihre besonderen Fähigkeiten dazu aus, um ihren eigenen Willen gegen sämtliche Widerstände durchzusetzen. Anführer Homelander (Antony Starr) und seine Bande ziehen plündernd und mordend durch die Stadt. Einzig unser Held Billy Butcher (Karl Urban) stellt sich mit seinen Mitstreitern, genannt The Boys, gegen die brutalen Superhelden und ihre Machenschaften.

„The Boys“ basiert auf den gleichnamigen Comics von Garth Ennis („Preacher“) und wird von den Produzenten Seth Rogen, Evan Goldberg und Showrunner Eric Kripke adaptiert. Neuzugang Aya Cash stellt dabei die neue Gegenspielerin Stormfront dar. Außerdem sind Giancarlo Esposito als Mr. Edgar von Vought sowie Simon Pegg als Dougle Campbell dabei.

Neue Plakate und After-Show zur Serie

Zum Start der 2. Staffel kündigt Amazon für den 28. August eine After-Show zur Serie mit dem Titel „Prime Rewind: Inside The Boys“ an, die einen Blick auf die abgedrehtesten Inhalte der Serie werfen wird. Moderiert wird die Sendung von der Schauspielerin Aisha Tyler („Criminal Minds“) mit einigen Darstellern und Serienmachern zu Gast.

Neben dem finalen Trailer sind auch neue Plakate zu Staffel 2 erschienen: