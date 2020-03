Die düstere, brutale und ziemlich abgefahrene Superhelden-Serie The Boys wird noch in diesem Sommer mit der 2. Staffel auf Amazon Prime Video fortgesetzt. Darin nimmt Karl Urban als Billy Butcher mit seiner Gang den Kampf gegen die Seven von Vought wieder auf. Über die Handlung wird bislang noch nicht viel verraten.

Nun stellt sich die Besetzung der Serie den vielen Fragen der Fans auf dem C2E2-Panel in Chicago. Auch hier hält man sich zur Story der neuen Folgen noch bedeckt. Jedoch wird laut Urban der mysteriöse und wortkarge Black Noir der Seven in Staffel 2 eine sehr viel größere Rolle einnehmen:

„Es ist so gut. Black Noirs Story zieht sich durch die gesamte Serie und gipfelt in einer teuflischen Handlung, über die ich an dieser Stelle noch nicht näher eingehen kann. Und vielleicht finden Sie sogar heraus, was sein Kryptonit ist.“

„Black Noir, denke ich, ist von allen Charakteren der zweiten Staffel derjenige, dem sie die stärkste Story von allen geschrieben haben. Black Noir ist wie eine verdammte Macht in der Staffel. Er ist schrecklich.“

The Boys geht im Sommer weiter

Die Serie „The Boys“ basiert auf den gleichnamigen Comics von Garth Ennis („Preacher“) und wurde von Seth Rogen und Evan Goldberg verfilmt. Sie spielt in einer Welt, in der Superhelden ganz normal unter den Menschen leben. Doch im Gegensatz zu den bekannten Marvel- oder DC-Helden sind sie nicht ausschließlich gut. Vielmehr nutzen viele Superhelden wie die Seven von Vought seit Jahren ihre besonderen Fähigkeiten aus, um ihren eigenen Willen durchzusetzen, egal wie.

Amazon Prime Video: The Boys: Superhelden-Serie ist meistgesehene Show des Streaming-Dienstes

Dabei gehen die Seven mit Anführer Homelander, The Deep, Translucent, Queen Maeve, A-Train, Starlight und Black Noir äußerst arrogant, brutal und mörderisch vor. Ihnen stellt sich das Team The Boys entgegen, angeführt von Billy Butcher (Karl Urban).

Wieder mit dabei sind Karl Urban, Jack Quaid, Tomer Capon, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie Usher, Chace Crawford, Alex Hassell und Nathan Mitchell in den Hauptrollen. Außerdem spielen noch Giancarlo Esposito als Mr. Edgar von Vought, Simon Pegg als Dougle Campbell sowie Aya Cash als neue Gegenspielerin Stormfront mit.

Ein Starttermin für „The Boys“ Staffel 2 auf Amazon Prime Video wird noch bekannt gegeben.