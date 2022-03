Fans müssen sich noch ein wenig länger auf die neue Staffel des genialen wie brutalen Serienhits The Boys mit Karl Urban gedulden. Während derzeit noch an der Fertigstellung der 3. Staffel der rücksichtslosen Superheldensatire gefeilt wird, die im Sommer 2022 bei Amazon Prime Video an den Start gehen wird, halten die Macher für die vielen Fans ein ganz besonderes Schmankerl bereit.

Die animierte Anthologieserie The Boys Diabolical gestaltet sich mit seinen 8 Episoden als ein Spin-off des Serienhits, das ebenso auf den Comics von Garth Ennis („Preacher“) basiert und von „The Boys“-Macher Eric Kripke umgesetzt wird.

Warum animiert und nicht mit echten Schauspielern? Diese Frage wurde auch den Machern von „The Boys Presents: Diabolical“ gestellt, die eine klare Antwort für die Fans haben: Demnach kann das Spin-off gerade als animierte Form „Dinge zeigen und umsetzen, die so in nicht-animierter Form undenkbar wären!“

„Wir haben einige unglaubliche Schöpfer zusammengetrommelt und gaben ihnen eine Regel … Spaß, es gibt keine Regeln! Sie haben acht völlig unvorhersehbare, witzige, schockierende, blutige, unanständige und emotionale Episoden geschaffen. Ihr denkt, The Boys ist abgedreht? Wartet, bis ihr diese Serie gesehen habt!“

Von Babys mit Laseraugen bis hin zu einer recht komplizierten Trennung eines Superhelden-Paares dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Seht hier den Trailer dazu:

Die Titel der 8 Episoden lauten wie folgt:

Folge 1: Laser Baby’s Day Out

Folge 2: An Animated Short Where Pissed-Off Supes Kill Their Parents

Folge 3: I’m Your Pusher

Folge 4: Boyd in 3D

Folge 5: BFFS

Folge 6: Nubian vs Nubian

Folge 7: John and Sun-Hee

Folge 8: One Plus One Equals Two

Besetzung zur Anthologieserie mit Seth Rogen und Ben Schwartz

Für die animierte Anthologieserie „The Boys Presents: Diabolical“ übernehmen bekannte Darsteller*innen die einzelnen Stimmen der Figuren, so sind etwa Seth Rogen als Drogendealer, Antony Starr (The Boys) als Homelander, Ben Schwartz als Kingdom’s Dad oder John DiMaggio als Groundhawk neben Simon Pegg, Kevin Smith und viele mehr zu hören.

Hinter der Produktion und als Ideengeber der einzelnen Folgen stehen ebenso zahlreiche bekannte Autoren wie Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer und Ilana Glazer, Evan Goldberg und Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland und Ben Bayouth, Andy Samberg und Aisha Tyler.

„The Boys Presents: Diabolical“ ist seit dem 4. März mit allen Folgen bei Amazon Prime Video verfügbar. Die 3. Staffel von „The Boys“ trifft am 3. Juni 2022 beim Stremaingdienst Prime Video ein.

Amazon-Serie The Boys erhält eine Spin-off Serie über junge Superhelden am College