The Boys: Staffel 3 – Das erste Bild von Jensen Ackles als Soldier Boy ist da!

The Boys wird in der 3. Staffel um ein neues wichtiges Cast-Mitglied ergänzt. Wie im letzten Jahr bekannt wurde, wird „Supernatural“-Star Jensen Ackles in die Rolle des Soldier Boys schlüpfen und damit der nächste Superhero im „The Boys“-Universum sein. Sein Look im ersten Charakterbild überzeugt jedenfalls schon Mal.

Jensen Ackles als Soldier Boy

Das Ende der zweiten Season ließ die Zuschauer*innen mit einem Cliffhanger und einigen Fragezeichen zurück, die einige Erklärungen erfordern und neue interessante Story-Stränge eröffnen. Um die Spannung in der 3. „The Boys“-Staffel entsprechend hochzuhalten, holen sich die Macher*innen ein paar Neuankömmlinge in den Cast.

Darunter ist auch Jensen Ackles, der künftig Soldier Boy zum Leben erweckt. Und nun wissen wir auch, wie er aussehen wird. Der US-amerikanische Schauspieler postete das Bild im Namen von Amazon Prime Video voller Freude auf seinem Instagram-Account und schreibt in seiner typisch humorvollen Art dazu:

„Meine Idee einer Camouflage-Bananen-Hängematte wurde überstimmt. Und ich bin froh, dass es so war. Ich liebe diesen Anzug.“

Das Letzte, was Butcher und die Crew brauchen, ist ein weiterer Supe… also haben wir ihnen einen ganz besonderen besorgt 😈 Jensen Ackles spielt die Rolle des Soldier Boy in der kommenden Staffel 3 von The Boys. https://t.co/bQc0OzEU4E — Prime Video DE (@PrimeVideoDE) June 7, 2021

Wer ist Soldier Boy? Bei Soldier Boy handelt es sich um einen Superhelden, der in den 1940er Jahren von Compound V erschaffen wurde und im Zweiten Weltkrieg gekämpft habt. Das machte ihn nicht nur zum amerikanischen Volksheld, sondern auch zu einem der ersten Superhelden-Stars. In der Comicvorlage verkörpert er außerdem den Anführer der Payback. Man könnte sagen, Soldier Boy ist so etwas wie eine unmoralischere Version von Marvels Captain America.

Wann erscheint The Boys: Staffel 3?

Bevor wir Jensen Ackles als Soldier Boy bewundern dürfen, müssen wir uns allerdings noch bis zum Start der 3. Staffel von „The Boys“ bei Amazon Prime Video gedulden. Bislang ist noch kein Trailer zur Serie erschienen und auch ein Release-Termin wurde bislang nicht genannt, lediglich einige Vermutungen für das Ende des Jahres 2021.

Die ersten Bilder von Soldier Boy sollten aber ein gutes Zeichen darstellen, dass die Dreharbeiten vorankommen und die vermutlich 8 Folgen der neuen Season nicht mehr in allzu weiter Ferne sind.