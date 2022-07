The Boys: Staffel 4 kommt früher als erwartet zu Amazon Prime Video

Die 3. Staffel der gefeierten Serie The Boys begeistert derzeit zahlreiche Fans bei Amazon Prime Video. Im Hinblick auf das anstehende Finale der neuen Staffel liefert Hauptdarsteller Karl Urban nun einen Ausblick auf die Zukunft der ungewöhnlichen Superheldenserie.

Demnach gehen noch im Sommer die Dreharbeiten zu Staffel 4 an den Start. Ein Release ist für 2023 geplant – früher als erwartet: Somit müssen Fans nicht lange auf Nachschub der Erfolgsserie warten.

„Ja, wir beginnen, glaube ich, am 22. August mit der vierten Staffel. Butcher wird zurückkehren! Ich kann es kaum erwarten, wohin sie die Charaktere bringen werden – wenn wir sie am Ende dieser Staffel verlassen werden“, meint Hauptdarsteller Karl Urban.

Story-Details: So geht es in The Boys Staffel 3 weiter

In einer Welt, in der die zahlreichen Superhelden ihre besonderen Fähigkeiten nicht immer zum Wohle der Menschheit einsetzen, sondern vielmehr skrupellos sind und auch vor Mord nicht zurückschrecken, setzt sich Ex-Spion Billy Butcher (Karl Urban) mit einer Gruppe von Mitstreitern, genannt „The Boys“, dagegen.

Gemeinsam versuchen sie mit allen Mitteln, die korrupten Superhelden, genannt The Seven, zur Strecke zur bringen. Deren Anführer Homelander (Antony Starr) zieht mit seinen Supes plündernd und mordend durch die Stadt – und nehmen bei der Verbrechensbekämpfung zivile Opfer als Kollateralschäden hin.

The Boys: Staffel 3 sorgt mit einem Besuch aus Marvels Doctor Strange 2 für Überraschung

„The Boys“ wird für seinen schwarzen Humor, die vulgäre Sprache und die teilweise verstörenden (Sex-)Szenen von Fans gefeiert. In Staffel 3 dürfen sich Kenner der gleichnamigen Comics von Garth Ennis („Preacher“) auf eine Herogasm-Adaption freuen. Darin ziehen sich die Akteure für mehrere Tage auf eine einsame Insel zurück, wo sie sich mit Sex, Drogen und Partys austoben.

Vor allem aber kommt Neuzugang Jensen Ackles als Soldier Boy bei den Zuschauern so gut an, dass die Hoffnung wächst, ihn in Staffel 4 wiederzusehen. Hoffen wir, „The Boys“-Macher Eric Kripke erhört die Wünsche der Fans.

