Die 3. Staffel von Star Trek: Picard hält für alle Fans bereits einige Überraschungen bereit. Absolutes Highlight dürfte zweifelsfrei das lang erwartete Wiedersehen mit der Crew der USS Enterprise aus der Kultserie Das nächste Jahrhundert sein, allen voran Will Riker (Jonathan Frakes) und Dr. Beverly Crusher (Gates McFadden).

Bereits die zuletzt gezeigten Folgen mit Patrick Stewart als Jean-Luc Picard hielten einige dramatische Enthüllungen bereit, auf die Fans seit Jahrzehnten gehofft hatten. So wird endlich ein gemeinsamer Sohn von Picard und Crusher bestätigt: Jack Crusher.

Trailer zum großen Finale von Star Trek: Picard

Nun kündigt sich das Finale von Star Trek: Picard an und verspricht laut dem Captain, dass nun etwas vollendet wird, das vor 35 Jahren begann.

Wann kommt die finale Folge von Star Trek: Picard?

In den USA feiert die abschließende Folge The Last Generation der dritten Staffel von „Star Trek: Picard“ am 20. April bei Paramount+ Premiere. In Deutschland übernimmt Amazon Prime Video die Ausstrahlung, die wenige Stunden später am Freitag, den 21. April gezeigt wird.

Die finale 3. Staffel vollendet damit nach über 35 Jahren, was einst mit der Kultserie „The Next Generation“ mit William Riker (Jonathan Frakes), Geordi La Forge (LeVar Burton), Worf (Michael Dorn), Beverly Crusher (Gates McFadden), Deanna Troi (Marina Sirtis) und natürlich Data (Brent Spiner) begann.

Was erwartet uns im großen Serienfinale?

Die neuen Folgen beginnen damit, dass im 25. Jahrhundert die SS Eleos mit Dr. Beverly Crusher an Bord von einer unbekannten Spezies angegriffen wird. Das ehemalige Mitglied der USS Enterprise kann schwer verletzt noch einen Notruf an ihren einstigen Sternenflottenkapitän Jean-Luc Picard absetzen.

Admiral Picard erhält den Notruf und eilt zur Rettung, gemeinsam mit seinem ehemaligen ersten Offizier Captain William Riker und dessen Raumschiff, die USS Titan. Mit an Bord ist auch Seven of Nine. Im Verlauf der Handlung kommt es zu einem Wiedersehen mit der alten Crew der Enterprise, während Dr. Crusher gerettet werden konnte.

Doch neues Unheil droht, als Vadic die USS Titan kapert und damit droht, die Mannschaft zu töten, wenn Jack, der Sohn von Crusher und Picard nicht in seine Gewalt übergeben wird. Zwischenzeitlich wird deutlich, dass Jack – wie zuvor schon sein Vater – in die Fänge der Borg geraten ist und nun mit ihnen kommunizieren kann. Während sich die Crew geschlossen gegen den neuen Feind stellt, gilt es einen Weg zu finden, die Föderation vor den Borg zu retten.

Wird es eine 4. Staffel Star Trek: Picard geben?

Bereits im Vorfeld sprachen sich die Serienmacher ebenso wie Hauptdarsteller Patrick Stewart gegen eine weitere Staffel aus. Vielmehr wolle man mit der dritten Staffel das komplette Serien-Universum um Picard zum Abschluss bringen. Damit steht fest: Es wird keine 4. Staffel geben.

Derweil wurden eine Fülle an weiteren Star Trek-Serien angekündigt, die neue Geschichten mit neuen Charakteren erzählen werden. Dazu zählt auch die bereits vor geraumer Zeit geplante Produktion über Section 31 mit Michelle Yeoh als Spin-off zu Star Trek: Discovery, die ebenso ein Ende findet.