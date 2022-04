Paramount+ überrascht die Star Trek-Fans mit einer gigantischen Ankündigung zur Serie Star Trek: Picard und erfüllt damit ein Herzenswunsch der Trekkies: In der 3. Staffel wird der ehemalige Captain Jean-Luc Picard mit seiner treuen Crew der USS Enterprise wiedervereint.

Richtig gehört! Nachdem bereits vereinzelte liebgewonnene Charakteren in der ersten und aktuellen zweiten Staffel auftreten durften (wie Whoopi Goldberg als Guinan), ist es nur konsequent, dass es zum großen Finale der neuen Sequel-Serie eine große Wiedervereinigung der kompletten Enterprise-Crew aus „The Next Generation“ gibt: Geordi La Forge (LeVar Burton), Worf (Michael Dorn), William Riker (Jonathan Frakes), Beverly Crusher (Gates McFadden), Deanna Troi (Marina Sirtis) und natürlich Data (Brent Spiner).

Star Trek: Picard endet mit der 3. Staffel

Die Überraschung wird mit einem epischen Trailer bestätigt, in dem bereits einige der wohlbekannten Stimmen aus dem Off zu hören sind. Schon in der aktuellen zweiten Staffel, die derzeit auf Amazon Prime Video gezeigt wird, kam es schon zu einem fatalen Zusammentreffen mit Picards Erzfeind: den mysteriösen Zeitreisenden Q (John de Lancie ), der erneut seine Spielchen dem alternden Picard aufdrückt.

Das runde Finale dürfte die Fans auch ein wenig darüber hinweg trösten, dass die neue Picard-Serie als direkte Fortsetzung zur Kultserie „The Next Generation“ nach (nur) drei Staffel beendet wird. Ursprünglich war zum Start der neuen Serie vor zwei Jahren noch offiziell von fünf Staffeln die Rede – das war jedoch vor der Corona-Pandemie, die die Produktion massiv verspäten ließ. Zudem wird Picard-Darsteller Patrick Stewart mit einem stolzen Alter von über 80 Jahre nicht jünger.

Erste Story-Details zu Staffel 3 sind noch streng geheim. Derweil konnten die Dreharbeiten vor wenigen Wochen abgeschlossen werden. Ein Starttermin steht noch aus, dürfte ab frühestens Anfang 2023 bei Paramount+ und in Deutschland über Amazon Prime Video erfolgen. Derweil dürfen Fans jeden Freitagmorgen auf eine neue Folge bei Prime Video zu sehen. Das Staffelfinale ist für den 6. Mai 2022 angekündigt.

Der Tag der Enthüllung ist nicht zufällig gewählt: Am gestrigen 5. April wird traditionell der First Contact Day gefeiert, denn am 5. April 2063 findet der erste Kontakt zwischen Menschen und Vulkaniern statt, wie es in „Star Trek – Der erste Kontakt“ zu sehen ist. So wird jedes Jahr der wichtigste Tag im „Star Trek“-Universum gebührend gefeiert.

