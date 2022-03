Endlich: Zwei Jahre nach der Auftaktstaffel des neuen Serienhits Star Trek: Picard geht am 4. März die 2. Staffel bei Amazon Prime Video an den Start. Gezeigt werden die 10 neuen Episoden jeden Freitag, zeitgleich zur US-Premiere.

Wir verraten euch hier, was die neuen Folgen für wichtige Änderungen für Picard und sein Team bringen. Die neusten Trailer, eine Termin-Übersicht der einzelnen Episoden samt Titeln und eine Liste der Neuzugänge findet ihr hier.

Star Trek Picard: Wie geht es in der 2. Staffel weiter?

Wir erinnern uns: In der letzten Folge der 1. Staffel versucht Picard die romulanische Flotte aufzuhalten und opfert sein Leben für die Androiden. Picard stirbt an den Folgen des irumodischen Syndroms, sein Bewusstsein jedoch kann gerettet werden und wird in den von Dr. Soong und Agnes Jurati entworfenen Golem transferiert. Nachdem Picard als Android wiederbelebt wurde, erfüllt er nach einem Zwiegespräch mit Data dessen Wunsch und deaktiviert sein Bewusstsein.

Die 2. Staffel knüpft direkt an die dramatischen Ereignisse der ersten Staffel an, die einen direkten Einfluss auf das Schicksal von Jean-Luc Picard haben wird: Die Sternenflotte muss erneut auf den legendären Captain Picard zurückgreifen, nachdem Mitglieder seiner ehemaligen Crew eine Anomalie im Weltraum entdecken, die die Galaxis bedroht.

Schon bald wird deutlich, das niemand geringeres als Picards legendärer Gegenspieler Q (John de Lancie) hinter der Anomalie steckt, der Picard erneut sein perfides Spiel um die Zukunft der Menschheit aufzwingt. Mit einem Fingerschnipp verändert Q den Lauf der Geschichte und Picard findet sich in einer alternativen Zeitlinie wieder. Gemeinsam mit seiner Crew begibt sich Picard auf eine Reise durch Zeit und Raum um die Zukunft zu retten.

Star Trek: Picard mit Patrick Stewart liefert Ausblick auf Staffel 2 und wieviele Staffeln geplant sind

Wiedersehen mit bekannten Charakeren bestätigt

Zur Freude der Fans sind in Staffel 2 neben der Rückkehr von Q aus der Kultserie „Star Trek: The Next Generation“ auch die beliebten Charaktere Data (Brent Spiner), Counselor Troi (Marina Sirtis) und Commander Riker (Jonathan Frakes) wieder mit von der Partie – ebenso Seven of Nine (Jeri Ryan) und Whoopi Goldberg als Guinan.

Zur Besetzung gehören außerdem noch Laris (Orla Brady), Cristóbal Rios (Santiago Cabrera), Agnes Jurati (Alison Pill), Soji (Isa Briones), Raffi Musiker (Michelle Hurd) und Elnor (Evan Evagora) aus der ersten Staffel.

Star Trek: Picard-Trailer zu Staffel 2 bringt legendären Gegenspieler Q zurück, Start erst 2022

Star Trek Picard: Liste aller Episoden mit Terminen der 2. Staffel

Zum Auftakt der 2. Staffel von „Star Trek: Picard“ am 4. März stehen auch die Termine für alle 10 Episoden fest. Nur wenige Stunden nach der US-Premiere bei Paramount+ sind die neuen Folgen immer Freitagmorgen bei Prime Video zu sehen. Das Staffelfinale ist für den 6. Mai 2022 angekündigt.

Liste aller Episoden von Star Trek: Picard – Staffel 2:

Folge 1 „The Star Gazer“ am 4. März 2022

Folge 2 TBA am 11. März 2022

Folge 3 TBA am 18. März 2022

Folge 4 TBA am 25. März 2022

Folge 5 TBA am 1. April 2022

Folge 6 TBA am 8. April 2022

Folge 7 TBA am 15. April 2022

Folge 8 TBA am 22. April 2022

Folge 9 TBA am 29. April 2022

Folge 10 TBA am 6. Mai 2022

Anmerkung: Die genauen Episoden-Titeln werden erst kurz vor der Erstausstrahlung enthüllt und hier nachgepflegt.

Erste Trailer zu Star Trek: Picard – Staffel 2

Inzwischen wurden Trailer zur 2. Staffel veröffentlicht, die einen ersten Eindruck auf die Handlung und den Neuzugängen wirft.

Star Trek: Picard geht mit Staffel 3 weiter

Paramount und CBS haben bereits einen Ausblick auf das beliebte „Star Trek“-Franchise und die Zukunft von „Star Trek: Picard“ geworfen. Darin bestätigen sie schon jetzt eine 3. Staffel der Serie, die noch in diesem Jahr mit der Produktion beginnen wird. Ein Release-Termin ist für frühestens 2023, eher noch 2024 geplant. Wir halten euch hier natürlich auf dem Laufenden.

Star Trek: Starttermine für Picard, Discovery und Strange New Worlds – alle Daten