Schreiberling für PlayCentral.de und begeisterte Film- und Serien-Guckerin. Süchtig nach neuen Folgen von Stranger Things oder The Witcher und stets für ein Abenteuer bereit, sei es in Hogwarts, Monkey Island oder in der Welt der Lego-Klötzchen.

„Star Trek: Picard“ geht mit der nächsten Episode am 3. März bei Amazon Prime Video und in den USA bei Paramount+ an den Start.

Bereits in Episode 2 kommt es zur dramatischen Enthüllung über seine Herkunft, die Trekkies sicherlich gefallen dürfte, wurde doch schon in der Originalserie eine Beziehung zwischen Captain Picard mit Beverly Crusher vermutet. Damals konnten die Gerüchte nicht bestätigt werden, dass Wesley vielleicht der Sohn von Picard sei.

Was ist passiert? In der neuen Star Trek-Serie als Fortsetzung der Kultserie TNG mit Captain Picard gibt es ein Wiedersehen mit seiner damaligen Crew der USS Enterprise . Dabei spielt vor allem Dr. Beverly Crusher (Gates McFadden) einen wichtigen Part. Die Mutter von Wesley hat einen weiteren bislang unbekannten Sohn namens Jack , dargestellt von Ed Speleers.

In der 3. Staffel von Star Trek: Picard halten die neuen Folgen einige Überraschungen für die Fans bereit. Nicht nur das lang erwartete Wiedersehen mit der Crew der USS Enterprise aus der Kultserie Das nächste Jahrhundert – allen voran Will Riker (Jonathan Frakes) – löste bereits im Vorfeld unter den TNG-Fans Begeisterungstürme aus. Nun sorgt Episode 2 auch noch für eine dramatische Enthüllung , auf die Fans seit Jahrzehnten gehofft haben.

BELIEBTE NEWS

Star Trek: Picard Staffel 3 bestätigt eine beliebte Fan-Theorie

Sons of the Forest Machete Fundort – Wie bekomme ich die Machete?

Dosenöffner in Sons of the Forest finden – Fundort & Map Can Opener

Pokémon: Wir wissen jetzt, was in der finalen Episode mit Ash & seinem Pikachu passiert

Detektiv Conan: Premiere! Neues Ending zum Anime-Hit ist online verfügbar

Katana in Sons of the Forest finden – Fundort & Map

The Last of Us-Serie: Kontroverse Szene wurde in einigen Regionen zensiert

Final Fantasy XVI: Atmosphärisches Action-Spektakel für PS5 – PREVIEW

Pokémon-Concierge ist ein brandneuer Stop-Motion-Anime, exklusiv bei Netflix

Kettensäge schnell finden in Sons of the Forest – Lösung