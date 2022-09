Das dürfte den Fans gefallen: Nach zwei gezeigten Staffel der neuen Serie Star Trek: Picard wird endlich der lang gehegte Wunsch vieler Trekkies erfüllt: In der 3. Staffel wird der ehemalige Captain Jean-Luc Picard mit seiner treuen Crew der USS Enterprise wiedervereint. Für das richte Nostalgie-Fieber sorgte ein neuer Trailer.

Starttermin für 3. Staffel Star Trek: Picard

Wann geht es weiter? Neben dem Trailer wird gleichzeitig auch endlich der Starttermin enthüllt: Die 3. Staffel von „Star Trek: Picard“ geht am 16. Februar 2023 beim US-Streamingdienst Paramount+ an den Start. Die neue Staffel umfasst 10 Episoden und bildet den Abschluss des „The Next Generation“-Sequels.

In Deutschland übernimmt Amazon Prime Video die Erstausstrahlung, ein konkreter Termin wird noch bekannt gegeben.

Star Trek: So geht es in der finalen Picard-Staffel weiter

Bereits in Vorgängerstaffel kam es zum fatalen Zusammentreffen mit Picards Erzfeind: dem mysteriösen Zeitreisenden Q (John de Lancie ), der erneut seine Spielchen dem alternden Picard aufdrückt.

Die 3. Staffel setzt nun an die Ereignisse an und kündigt ein großes Wiedersehen mit der Originalbesetzung der Kultserie „The Next Generation“ an: William Riker (Jonathan Frakes), Geordi La Forge (LeVar Burton), Worf (Michael Dorn), Beverly Crusher (Gates McFadden), Deanna Troi (Marina Sirtis) und natürlich Data (Brent Spiner). Darüber hinaus sind Seven of Nine (Jeri Ryan) und Michelle Hurd als Raffi Musiker wieder mit dabei.

Die gezeigten neuen Szenen aus dem Trailer machen deutlich, dass Beverly Crusher scheinbar in Schwierigkeiten steckt und Hilfe von Picard sowie der restlichen ehemaligen Enterprise-Crew auf dem neuen Raumschiff USS Titan erhält. Viel mehr wird über die Handlung noch immer nicht verraten.