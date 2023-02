Fans der gefeierten Amazon-Serie The Boys dürfen aufatmen: Bevor die derzeit im Dreh befindliche 4. Staffel der bitterbösen und brutalen Superheldenserie mit Karl Urban bei Prime Video an den Start gehen wird, bestätigt Serienmacher Erik Kripke nun offiziell: Es wird eine 5. Staffel geben!

Damit nicht genug: Derzeit wird bereits mit Hochdruck an einem ersten Spin-off namens Gen V gearbeitet, im dem es über eine neue Generation von Superhelden am College geht, die zunächst ihre besonderen Fähigkeiten noch unter Beweis stellen müssen.

Ein Starttermin für 2023 hierzu wird auch erst noch bekannt gegeben, vorab könnt ihr hier einen ersten Trailer sehen:

Was wir von The Boys Staffel 4 erwarten dürfen

Doch zunächst dürfen wir uns mit Staffel 4 von „The Boys“ auf viele neue Gesichter und Charakteren freuen.

So kündigt etwa Negan-Darsteller Jeffrey Dean Morgan aus „The Walking Dead“ sein Erscheinen an. Der konnte als bekennender großer Fan der Serie „The Boys“-Macher Eric Kripke davon überzeugen, dass er in der neuen Staffel einen Gastauftritt erhält. Erste Details zu seiner Rolle sind aber noch streng geheim.

Zu den weiteren Neuzugängen gehören außerdem Rosemarie DeWitt (Black Mirror), Rob Benedict (Supernatural) und Elliot Knight (Titans) in noch nicht näher beschriebenen Rollen. Zudem werden mit Valorie Curry als Firecracker und Susan Heyward als Sister Sage zwei neue Supes den Cast ergänzen. Ein Wiedersehen mit Simon Pegg als Hughie Campbells Vater wurde bereits bestätigt.

Die letzte Staffel sorgte mit einer Herogasm-Adaption der gleichnamigen Comics von Garth Ennis („Preacher“) mit Ekel-Szenen für reichlich Diskussionsstoff – und begeisterten Fans. Darin ziehen sich die Akteure für mehrere Tage auf eine einsame Insel zurück, wo sie sich mit Sex, Drogen und Partys austoben.

Vor allem aber kam Neuzugang Jensen Ackles als Soldier Boy bei den Zuschauern so gut an, dass die Hoffnung wächst, ihn in Staffel 4 wiederzusehen.

Einen ersten Blick auf das Finale der 4. Staffel gewährte uns „The Boys“-Macher Eric Kripke kürzlich per Twitter mit dem passenden Script dazu:

