Der gefeierte Serienhit The Boys begeisterte gerade erst zahlreiche Fans mit der 3. Staffel bei Amazon Prime Video. Doch damit ist noch lange nicht Schluss: Eine 4. Staffel wurde bereits frühzeitig bestätigt und dürfte frühestens 2023 an den Start gehen.

Nun erhält die schräge und brutale Superheldenserie mit Karl Urban prominenten Besuch: Negan-Darsteller Jeffrey Dean Morgan aus „The Walking Dead“ kündigt sein Erscheinen an.

„The Boys“ wird für seinen schwarzen Humor, die vulgäre Sprache und die teilweise verstörenden (Sex-)Szenen von Fans gefeiert, da passt die Besetzung doch wie die Faust auf’s Auge.

Denn offenbar ist auch TWD-Star Jeffrey Dean Morgan ein großer Fan der Serie und konnte „The Boys“-Macher Eric Kripke davon überzeugen, dass er einen Gastauftritt erhält. Ob er auch seinen gefürchteten Baseballschläger mitbringen wird, den er liebevoll Lucille nennt, wird sich zeigen. Erste Details zu seiner Rolle sind noch streng geheim.

The Boys: Was erwartet uns in Staffel 4?

Die letzte Staffel sorgte mit einer Herogasm-Adaption der gleichnamigen Comics von Garth Ennis („Preacher“) für Aufsehen. Darin ziehen sich die Akteure für mehrere Tage auf eine einsame Insel zurück, wo sie sich mit Sex, Drogen und Partys austoben. Vor allem aber kam Neuzugang Jensen Ackles als Soldier Boy bei den Zuschauern so gut an, dass die Hoffnung wächst, ihn in Staffel 4 wiederzusehen.

„The Boys“-Macher Eric Kripke freut sich bereits auf die neuen Folgen: „Ich denke, wir lassen sowohl Homelander als auch Starlight an einer wirklich interessanten Stelle der Serie zurück, wenn Starlight The Seven verlässt und im Grunde einer von The Boys wird. Darüber hinaus wächst mit einer jungen Gruppe eine neue Generation heran, während Homelander mit seiner Gruppe namens Home Teamers neu Wege geht. Wir werden sehen, wie die Gesellschaft in zwei unterschiedliche Fraktionen zerbricht und es zu neuen Konfrontationen kommt. Es wird ein Vorgeschmack auf die großen Themen der Staffel 4 sein.”

Derweil wird „The Boys“-Universum mit einer neuen Serie erweitert: Neben der Animationsserie The Boys Presents: Diabolical ist bereits ein erstes Spin-off namens Gen V in Arbeit.