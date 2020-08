Obgleich es keinen Standalone-Film zum beliebten Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi geben wird, konnten die Star Wars-Fans zwischenzeitlich aufatmen, dass die Idee nicht ganz über Bord geworfen wurde. Disney hat sich auf halber Strecke dazu entschieden, dem Lehrmeister von Anakin Skywalker eine eigene Serie zu spendieren.

Star Wars Obi-Wan Kenobi: Wann beginnen die Dreharbeiten?

Noch vor einiger Zeit gab es einige Berichte, die auf einen Drehstart in 2021 deuteten. Doch wie es aussieht, war dieser Zeitraum nicht ganz korrekt. Oder es wurde nochmal einiges geändert auf halber Strecke. Disney soll den Drehtstart jetzt um einige Monate vorverlegt haben. Genauer gesagt sollen die Drehs zur Obi-Wan-Serie schon im September 2020 starten.

Wie die glaubwürdige Insider-Seite Making Star Wars berichtet, sollen die Spekulationen für den Drehstart in 2021 nicht stimmen. Viel mehr geht es schon jetzt in diesem Jahr los. Die Dreharbeiten sollen irgendwo in Südkalifornien stattfinden.

Die Webseite spekuliert, dass es sich um eine Location handeln könnte, die Disney schon einmal für The Mandalorian verwendet hat. Es liegt nahe, dass die Location einmal mehr zu Tatooine umgebaut wird, dem Planeten, auf dem der Jedi-Meister über den jungen Luke Skywalker zwischen Episode 3 und Episode 4 wacht. Hier werden aller Voraussicht nach einige Teile der Serie spielen.

Zudem ist die Rede von den Pinewood Studios im Vereinigten Königreich. Wann die Dreharbeiten nach England verlagert werden, ist jedoch nicht bekannt.

Was wissen wir über die Live-Action-Serie?

Fans sind schon jetzt Feuer und Flamme, da Deborah Chow, die einige Episoden von The Mandalorian produziert hat, alle Episoden der Obi-Wan-Serie überwachen wird.

Als Produzenten fungieren Kathleen Kennedy, Jason D. McGatlinn, Tracey Seaward und John Swartz. Das Skript schreibt zudem Joby Harold, der unter anderem an „John Wick: Chapter 3“ mitgearbeitet hat.

In die Hauptrolle des Obi-Wan Kenobis wird einmal mehr Ewan McGregor zu sehen sein, der sich im Vorfeld recht positiv über die Idee äußert. Er trug das Geheimnis lange Zeit mit sich herum und war überaus froh, dass es endlich gelüftet wurde. Er meint außerdem:

„Das Skript ist wirklich fantastisch. Ich sah 90 Prozent der Zeilen und ich mochte es wirklich. All der Bullsh*t über kreative Differenzen und der ganze Kram, davon ist nichts wahr. Wir haben lediglich das Datum verschoben, die letzte Episode (Der Aufstieg Skywalkers) wurde veröffentlicht und jeder hatte mehr Zeit, um die Inhalte zu lesen, die geschrieben wurden. Sie wollten noch mehr Arbeit investieren.“

Wann startet die Live-Action-Serie auf Disney Plus?

Noch ist absolut unklar, wann die Serie ihren Start auf Disney Plus feiern wird. Doch dank der modernen Aufnahmetechnik, die schon in The Mandalorian Verwendung fand, können viele Inhalte in sehr kurzer Zeit produziert werden.

Wenn die Dreharbeiten schon in diesem Jahr beginnen, könnte die erste Hälfte in 2021 für die Postproduktion draufgehen. Denkbar ist der Serienstart auf Disney Plus deshalb im Winter 2021 – aufgrund der Möglichkeiten, die mit der neuen Technik geboten werden. Wahrscheinlicher ist jedoch ein Start in 2022.