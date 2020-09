The Mandalorian Staffel 2: „George Lucas hat es uns nicht einfach gemacht“

© Disney Plus – „The Mandalorian“

Erst kürzlich wurden die ersten offiziellen Bilder zu The Mandalorian Staffel 2 der Öffentlichkeit präsentiert. Diese zeigen Mando, Baby Yoda und den bekannten Cast aus der 1. Staffel. Bilder zu den Neuzugängen wie Boba Fett, Bo-Katan oder Ahsoka Tano gibt es bislang noch nicht.

Doch es gibt jetzt weitere Infos dazu, was wir von der 2. Staffel erwarten dürfen, vom ausführenden Produzenten Jon Favreau. Dieser hat sich nun gegenüber Entertainment Weekly zu Wort gemeldet und ein paar Details verraten, die die Produktion betreffen.

George Lucas überwacht The Mandalorian Staffel 2

Spätestens als wir ein Bild mit George Lucas und Baby Yoda bestaunen durften, bei dem der „Star Wars“-Schöpfer den niedlichen Wonneproppen auf dem Arm hält, war klar, dass er den Schöpfern von The Mandalorian mit Rat und Tat zur Seite steht.

Jon Favreau und Dave Filoni (ebenfalls ausführender Produzent) beteuern immer wieder, dass sie viel von George Lucas gelernt haben und es nicht einfach sei, ihn in Hinsicht auf das Franchise zufriedenzustellen.

Bei der 2. Staffel scheint dies nicht anders gewesen zu sein. Gegenüber EW erklärt Favreau nun, dass es Dave Filoni nicht einfach hatte bei der Produktion der 2. Staffel mit George Lucas.

„Er hat Dave eine harte Zeit beschert, in Hinsicht auf die vielen Setups und wie schnell das Shooten vonstattengeht. Er drängte ihn, dass er schneller machen müsse. […] Er war wie ein Eckmann beim Boxen, wie ein Coach. Aber immer mit einem Augenzwinkern.“

Dabei ist es heute kein Geheimnis, dass die Crews es nie einfach hatten mit George Lucas. Er wies die Schauspieler immer an, ihre Rolle „schneller und intensiver“ zu spielen.

Von daher ist es keine Überraschung, dass er sich bis heute kaum verändert hat.

Filoni erklärt, dass er nie viel Feedback von Lucas bekommen habe und seine Reaktion generell eher mager ausfiel:

„Es gab nicht wirklich viel (Feedback). Wir haben über andere Dinge gesprochen. Wenn ich mit ihm sprechen, mag ich es, wenn ich mehr in Erfahrung bringen kann. Insbesondere vor einem Dreh. Wie viele Einstellungen ich versuchen sollte an einem Tag […] Ich denke, er hat die Show genossen. Und er meinte einmal, dass er es jetzt als Fan und Zuschauer betrachten könne.“

Was erwartet uns in der 2. Staffel?

Favreau und Filoni erklären weiter, was die Zuschauer in The Mandalorian Staffel 2 erwarte:

„Die neue Staffel führt eine weitreichendere Geschichte in der Welt ein“, erklärt Jon Favreau. „Die Storys werden weniger isoliert, jede Episode hat ihr gewisses Etwas, und hoffentlich bringen wir ein größeres Spektrum in die Serie ein. Alles wird größer und die Einsätze steigen. Aber auch die persönliche Geschichte zwischen dem Kind und dem Mandalorianer entwickelt sich in eine Richtung, von der ich denke, dass sie die Leute mögen werden.

„The Mandalorian Staffel 2“ startet am 30. Oktober 2020 auf Disney Plus durch. Dann erfahren wir, wie es mit dem namensgebenden Mandalorianer und Baby Yoda weitergeht.

