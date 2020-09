Star Wars-Fans dürfen sich auf ein neues VR-Spiel mit dem Titel Star Wars: Tales From The Galaxy’s Edge freuen, eine erweiterte virtuelle Nachbildung der Disney-Attraktion des neuen Star Wars-Themenparks Galaxy’s Edge.

Im Spiel von Oculus Studios und Industrial Light and Magic schlüpft der Spieler in die Rolle eines Droiden-Mechanikers, der nach einem Angriff auf dem Außenposten Black Spire abstürzt und nun sein eigenes Abenteuer in einer weit, weit entfernten Galaxie bestehen muss.

Gameplay-Trailer bringt Publikumslieblinge zurück

Inzwischen ist ein erster Gameplay-Trailer zu „Star Wars: Tales From The Galaxy’s Edge“ erschienen, der ein paar liebgewonnene Charaktere zurück bringt: C-3PO und R2-D2.

Das Spiel ist von der Story her zwischen den Filmen Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi und Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers angesiedelt und spielt auf dem Planeten Batuu, wo der berüchtigte Außenposten liegt.

Aus den gezeigten Spielszenen geht hervor, dass dem Spieler zwar keine Lichtschwerter zur Verfügung stehen, dafür darf man einen Blaster führen und sich gegen die aus Episode 7 bekannte Guavian Death-Gang zur Wehr setzen. Zudem soll man ganz im Stil der klassischen Star Wars-Filme eine Kantine auf Tatooine besuchen können – mit einer Reihe Minispiele, die es zu absolvieren gilt. In der Kantine gibt es ein Wiedersehen mit Seezelslak (Bobby Moynihan). Während des Abenteuers lernt man aber auch neue Charaktere kennen, wie die Piratin Tara Rashin (gesprochen von Debra Wilson).

Der Release von „Star Wars: Tales From The Galaxy’s Edge“ ist für Weihnachten 2020 für Oculus Quest angekündigt, ein genauer Termin wird noch bekannt gegeben. In der Zwischenzeit ist Vader Immortal für die PS4 erschienen, das ebenfalls von ILM entwickelt wurde.