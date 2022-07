The Lord of the Rings: Gollum zeigt erstes Gameplay in neuem Trailer

The Lord of the Rings: Gollum wird das nächste große Abenteuer im Herr der Ringe-Universum. Das Spiel wird von Daedelic Entertainment entwickelt und soll am 1. September 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen.

Ein neuer Trailer zeigt jetzt erstmals richtige Gameplay-Szenen aus Mittelerde. Wie erwartet setzt „The Lord of the Rings: Gollum“ seinen Fokus vor allem auf Stealth-Elemente und das kreative Vorankommen in der von J.R.R. Tolkien erdachten Welt.

The Lord of the Rings: Gollum – seht hier den Trailer

Der Trailer ist mit knapp 1,5 Minuten relativ übersichtlich, zeigt aber einige wichtige Elemente von „The Lord of the Rings: Gollum“. Der Stil ist dabei passend düster und rau. Hier könnt ihr euch das Gameplay-Material ansehen:

In den meisten Action-RPGs steuern wir kraftvolle Held*innen mit jeder Menge Athletik, Finesse und Erfahrung im Umgang mit Waffen. In dieser Hinsicht bietet „The Lord of the Rings: Gollum“ Abwechslung. Der wuselige Gollum kriecht eher als das er läuft, er ist, wie aus den Filmen schon bekannt, stark abgemagert und entspricht absolut nicht dem Klischee des strahlenden Helden.

Das gezeigte Gameplay wirkt dagegen tatsächlich ziemlich vertraut. Gollum kann sich in hohem Gras verstecken, an bestimmten Wänden klettern, tauchen und Gegner mit Wurfgegenständen ablenken. Kampfszenen werden dabei keine gezeigt, es bleibt also unklar, ob Gollum einzelne Gegner auch ausschalten kann, oder ob wir jedes Level ungesehen abschließen müssen.

Eine epische Geschichte

Die Story erzählt die Geschichte von Gollum, der nach dem Verlust des einen Rings durch Mittelerde bis nach Mordor reist. Die Szenen im Trailer versprechen dabei einige spannende Charaktere wie Gandalf oder die Ringgeister. Beim Design der Welt und der Figuren hält man sich aber eher an die Beschreibungen aus den Büchern und nicht an die Designs aus den Filmen.

Wenn alles gut geht, erwartet Mittelerde-Fans am 1. September ein episches Abenteuer aus einer ungewohnten Perspektive.