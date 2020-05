Vader Immortal: A Star Wars VR Series ist bislang nur auf Oculus-Endgeräten verfügbar. Doch die VR-Experience wird zukünftig für weitere VR-Geräte spielbar gemacht.

Der VR-Hit erscheint noch in diesem Sommer für die PlayStation VR. Das hat Sony nun über den offiziellen PlayStation-Account bestätigt:

May the 4th be with you — you'll need it to stand face-to-face against a Sith Lord.



Vader Immortal: A Star Wars VR Series is coming to PS VR this summer: https://t.co/ZeMEGmUTtp pic.twitter.com/LVxskgSTqV — PlayStation (@PlayStation) May 4, 2020

Was ist Vader Immortal?

Mit der VR-Brille ausgestattet werden die Spieler in eine „Star Wars“-Erfahrung der etwas anderen Art geschmissen. In drei Episoden werdet ihr nämlich an der Seite von Darth Vader arbeiten und etwaige Aufgaben erledigen. Ausgerüstet seid ihr hier mit einem Lichtschwert, für das ihr das eine oder andere Training im Dojo absolvieren müsst, um schlussendlich gegen den Dunklen Lord anzutreten.

Das Ziel der Entwickler war es, ein kanonisches VR-Erlebnis zu kreieren, das sich auf Darth Vader konzentriert. So bekommt ihr es also mit einer einzigartigen Story zu tun, die sich ganz um den Dunklen Lord dreht. Wie der ausführende und kreative Produzent Mark Miller von ILMxLAB erklärt, wollten sie die Spieler in die Mitte der Action stellen:

„Wir wollten euch in die Welt von Star Wars bringen, in einer Art und Weise, die nur durch immersives Storytelling in VR möglich ist.“

Deshalb könnt ihr in „Vader Immortal“ ein Lichtschwert schwingen, das durch etwaige Rotationen gelaufen ist, bis es sich schließlich wirklich so anfühlte wie ein Lichtschwert, wenn man zum Beispiel einen Blaster-Beschuss blocke oder eine Stahlwand schmelze, so die Entwickler.

Der Fokus liegt also auf Storytelling und immersive Lichtschwertduelle. Und falls ihr keine PSVR besitzt. Es gibt die VR-Brille aktuell in einem Mega Pack mit fünf VR-Spielen für rund 319 Euro.

