The Last of Us 2 jetzt im exklusiven Steelbook sichern!

The Last of Us 2

© Sony Interactive Entertainment/Naughty Dog

Am 19. Juni 2020 erscheint endlich The Last of Us 2. Nutzt also noch die Chance und bestellt das neue Abenteuer von Joel und Ellie jetzt vor. Ab sofort ist endlich auch die separate Steelbook-Edition des neuen Naughty Dog-Abenteuers verfügbar und kann bei Amazon vorab geordert werden: The Last of Us 2 im Steelbook vorbestellen!* Bisher konnte das Steelbook nur in einer der Sammlereditionen gekauft werden. Nun könnt ihr euch das Spiel jedoch auch in der limitierten Steelcase-Version zulegen. The Last of Us 2 in verschiedenen Editionen Solltet ihre euch für weitere Versionen des Spiels inklusive zahlreicher Sammelobjekte, Merchandise-Boni, Designs und den Soundtrack interessieren, findet ihr in unserer Übersicht alle Editionen aufgeführt: The Last of Us 2 jetzt vorbestellen: Alle Editionen im Überblick Vorbesteller jedweder Editionen, auch die des Steelbooks, erhalten zum Erscheinen der Vollversion die folgenden digitalen Boni: Munitionskapazität-Verbesserung für Ellies Pistole zu Beginn des Spiels

Fertigungshandbuch, das bereits zu Spielbeginn Zugriff auf neue Rezepte und Verbesserungen gewährt

Fertigungshandbuch, das bereits zu Spielbeginn Zugriff auf neue Rezepte und Verbesserungen gewährt

Vorbesteller der Standard oder Digital Deluxe Edition im PlayStation Store erhalten zudem einen PSN-Avatar, der Ellies Tattoo abbildet

