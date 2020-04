Fans haben die Qual der Wahl. The Last of Us 2 wird jetzt final zum Release am 19. Juni 2020 in verschiedenen Versionen erscheinen. Unter anderem könnt ihr euch in der Collector’s Edition eine Ellie-Statue für euer Heim sichern. Und für die nächsthöhere Preisstufe gibt es noch einen limitierten Rucksack oben drauf. Wir haben euch die Inhalte aller Editionen aufgelistet und sagen euch, wo ihr den PlayStation 4-Exklusivtitel vorbestellen könnt.

Derzeit könnt ihr bei Amazon lediglich die Standard- sowie die Special-Edition von „The Last of Us 2“ vorbestellen. Die anderen Fassungen lassen sich derzeit leider nicht vorbestellen. Sollte sich an dem Preorder-Status etwas ändern, werden wir euch darüber natürlich schnellstmöglich hier auf PlayCentral.de davon berichten.

Standard Edition

Digital Deluxe Edition

Special Edition

Collector’s Edition

Ellie Edition

Nachfolgende haben wir euch alle verschiedenen Editionen zu „The Last of Us 2“ samt aller Inhalte aufgelistet:

Standard Edition zu The Last of Us 2 – Preorder

Vollversion des Spiels

Vorbesteller der physischen Version erhalten mehr Tragekapazität für Munition und ein Crafting Training Manual

Vorbesteller der digitalen Version erhalten ein PSN Avatar mit dem Motiv von Ellies Tattoo

Digital Deluxe Edition zu The Last of Us 2 – Preorder

Digitalen Standard Edition

digitale Inhalte wie ein dynamisches Design für PlayStation 4, ein Set aus PSN-Avataren, einen digitalen Soundtrack sowie die digitale Version eines Mini-Artbooks.

Special Edition zu The Last of Us 2 – Preorder

Spiel im Steelbook

Mini-Artbook (Dark Horse) mit 48 Seiten

Dynamisches PS4-Design

6 PSN-Avatare

Vorbesteller erhalten mehr Tragekapazität für Munition und ein Crafting Training Manual

Collector’s Edition zu The Last of Us 2 – Preorder

Spiel im Steelbook

30 cm große Ellie-Statue

Mini-Artbook mit 48 Seiten (als Buch und digital)

Dynamisches PS4-Design

Lithografie und Dankesschreiben

6 Pins

digitaler Soundtrack

Ellies Armband

6 PSN-Avatare

Vorbesteller erhalten mehr Tragekapazität für Munition und ein Crafting Training Manual

Ellie Edition zu The Last of Us 2 – Preorder

Spiel im Steelbook

Ellies Rucksack

30 cm große Ellie-Statue

Logo-Aufnäher

Soundtrack auf Vinyl

Mini-Artbook mit 48 Seiten (als Buch und digital)

Dynamisches PS4-Design

Lithografie und Dankesschreiben

6 Pins

digitaler Soundtrack

Ellies Armband

6 PSN-Avatare

Vorbesteller erhalten mehr Tragekapazität für Munition und ein Crafting Training Manual

Vorbesteller jeglicher Editionen erhalten zum Erscheinen der Vollversion die folgenden digitalen Vorbesteller-Boni:

Munitionskapazität-Verbesserung für Ellies Pistole zu Beginn des Spiels

Fertigungshandbuch, das bereits zu Spielbeginn Zugriff auf neue Rezepte und Verbesserungen gewährt

Vorbesteller der Standard oder Digital Deluxe Edition im PlayStation Store erhalten zudem einen PSN-Avatar, der Ellies Tattoo abbildet

Bist du ein echter The Last of Us-Experte? Schritt 1 von 20 5% Fangen wir leicht an: Wer sind die beiden Protagonisten von The Last of Us? Kratos & Atreus Link & Zelda Joel & Ellie

Wie heißt die parasitäre Pilzart, die für die Virusinfektionen in The Last of Us verantwortlich ist? Otapostasis Cordyceps Cynara cardunculus

Wie lange treibt der Pilz schon seit Unwesen, wenn sich Joel und Ellie auf die Reise begeben? 10 Jahre 15 Jahre 20 Jahre

Was ist das Besondere an Ellie? Sie ist immun gegen das Virus Sie kennt das einzige Gegenmittel Sie verfügt über ein fotografisches Gedächtnis

Wie heißt Ellies Mutter? Sarah Anna Claire

Wie alt ist Ellie als sie mit Joel unterwegs ist? 12 13 14

Welche infizierten Feinde treten NICHT im ersten The Last of Us auf? Bloater Clicker Shambler

Die Kontrolle über welche Person übernimmt man NICHT im Spiel? Tess Sarah Ellie

Wie hat Joel seine Tochter verloren? Durch den Biss eines Infizierten Durch den Schuss eines Soldaten Sie wurde von einem Truck angefahren

Wie heißt Ellies Freundin, die sie im Story-DLC Left Behind kennenlernt? Sarah Riley Dina

Was passiert in Left Behind? Ellie und Riley küssen sich und sie werden beide von Infizierten gebissen Ellie und Riley küssen sich und nur Riley wird von einem Infizierten gebissen Riley will Ellie küssen, wird von ihr aber weggestoßen

Was soll zu The Last of Us noch veröffentlicht werden? Eine TV-Serie Ein Kinofilm Ein Theaterstück

Wo lernen sich Joel und Ellie kennen? Jackson Seattle Boston

Tess ist eine gute Freundin von Joel. In einer früheren Produktionsphase des Spiels war jedoch eine alternative Geschichte vorgesehen. Welche Rolle nahm Tess dort ein? Eine Ärztin Die Antagonistin Ellies Mutter

Warum will Joel verhindern, dass Ellie operiert wird? Immerhin könnte ein Heilmittel für die Bevölkerung entwickelt werden. Sie würde ihr Gedächtnis verlieren Die Ärzte wollen sie in Wahrheit absichtlich infizieren Die Operation hätte ihren Tod zur Folge

Wie heißt die Fraktion von Überlebenden, die in The Last of Us oft vorkommt? Dragonflies Fireflies Ladybugs

Was ist das Besondere an Bloatern? Ergreift der Bloater jemanden, wird man sofort getötet Sie sind immun gegen Feuer Sie sind besonders schnell

Wieso sucht Joel seinen Bruder Tommy auf? Tommy kennt einen Geheimweg, der sicher an einer Horde Infizierter vorbeiführt Tommy soll die beiden mit wirkungsvollen Waffen ausstatten Tommy weiß, wo die Fireflies sind und soll Ellie dorthin bringen

Joel und Ellie reisen quer durch die USA. In welcher Reihenfolge besuchen sie die verschiedenen Orte? Boston, Lincoln, Pittsburgh, Jackson City, Colorado, Whitefish Lake, Salt Lake City Jackson City, Pittsbugh, Boston, Lincoln, Whitefish Lake, Colorado, Salt Lake City Boston, Jackson City, Colorado, Pittsburgh, Lincoln, Whitefish Lake, Salt Lake City

The Last of Us lassen sich für das Crafting-System Gegenstände aufsammeln. Was braucht man, um ein Medipack herzustellen? Stoff und Spritze Verband und Medizin Lumpen und Alkohol



