GTA 6: Limitiertes Waffensystem enttäuscht Fans

Seit der Veröffentlichung des ersten Trailers zu GTA 6 tauchen im Internet fast täglich neue Gerüchte und Spekulationen rund um Features auf, die möglicherweise in den Open-World-Titel von Rockstar Games finden werden.

Laut einem Gerücht, das seit einiger Zeit wie ein Geist durch das Internet kursiert, könnte Rockstar in GTA 6 ein limitiertes Waffensystem integrieren.

Vorbei die Zeiten unzähliger Waffen?

Das neue Waffensystem orientiert sich möglicherweise an dem von Red Dead Redemption 2, bei dem Spieler nur eine begrenzte Anzahl an Waffen gleichzeitig mit sich führen können. Damit würde der Entwickler einen klaren Schritt in Richtung mehr Realismus in GTA 6 machen. Gleichzeitig sind aber auch einige Fans verärgert, da sie lieber ein vollgestopftes Inventar wie in den vorherigen GTA-Titeln haben möchten.

Konkret wird aufgrund eines Leaks behauptet, dass der Spieler in GTA 6 lediglich zwei Handfeuerwaffen sowie ein Gewehr gleichzeitig mit sich herumtragen kann.

Obwohl sich Rockstar Games diesbezüglich bislang nicht zu Wort gemeldet hat, spaltetet das Gerücht schon jetzt die Community. Denn während einige ein solches System aufgrund von mehr Realismus sehr begrüßen, stößt es wiederum bei anderen auf klar Ablehnung.

Wie funktioniert das Waffensystem in Red Dead Redemption 2?

In „Red Dead Redemption 2“ können Spieler nur jeweils zwei Handfeuerwaffen sowie zwei unterschiedliche Gewehre gleichzeitig tragen. Während sich die Pistolen oder Revolver jeweils in einem Holster befinden, trägt der Protagonist die beiden Gewehre auf dem Rücken.

Zwei Waffen in den Händen und zwei auf dem Rücken, mehr geht nicht! © Rockstar Games/PlayCentral.de

Weitere Waffen werden in den Satteltaschen des eigenen Pferdes gelagert. Soll es also eine andere Kurz- oder Langwaffe sein, musst beim Reittier erst einmal getauscht werden. So kann es in brenzligen Situationen also immer mal wieder passieren, dass ihr kein oder das falsche Gewehr dabei habt und euer Lastenpferd in einiger Entfernung friedlich grast, während euch die Kugeln um die Ohren fliegen.

Das Waffenrad in Red Dead 2 ist begrenzt, dafür aber auch recht übersichtlich. © Rockstar Games/PlayCentral.de

In GTA 5 und GTA Online hat Rockstar Games den Realismus weniger stark umgesetzt, weshalb im Waffenrad alle Waffen mit einer ganzen Menge Munition zu finden sind und diese jederzeit ausgewählt werden können.

Hier habt ihr zum Beispiel die Auswahl zwischen einem normalen Raketenwerfer, dem Lenkraketenwerfer, dem Feuerwerkabschussgerät oder einem Granatwerfer und seid für jeden Kampf jederzeit bestens gerüstet. Eine richtige Ein-Mann-Armee!

Vier Waffen am Körper dürften dem Protagonisten wohl genügen, schließlich muss sie auch jemand die ganze Zeit über tragen. © Rockstar Games/PlayCentral.de

Im Umkehrschluss bekommt ihr es auch in dem beliebten Titel von Rockstar Games, „Max Payne 3“, mit einem ähnlichen System wie bei „Red Dead Redemption 2“ zu tun. Euch steht also nur eine begrenzte Anzahl an Waffen zur Verfügung. Es liegt entsprechend an euch, Strategien zu entwickeln, bevor ihr euch in das nächste Gefecht stürzt.

GTA 6: Werde ich meine Waffen anpassen können?

Dafür können wir aber davon ausgehen, dass die einzelnen Waffen in GTA 6 noch deutlich stärker angepasst und individualisiert werden können. Schon in GTA Online gibt es diese Möglichkeit, eure Schießprügel durch verschiedene Upgrades wie Schalldämpfer, größere Magazine und Skins zu verbessern und zu verändern.

In „Red Dead Redemption 2“ hat Rockstar diesen Aspekt an einigen Stellen sogar noch erweitert, wodurch ihr letztendlich mit eurer ganz eigenen Knifte durch die riesige Spielwelt laufen könnt. Aufgrund des Settings und des Grades an Realismus sind die Möglichkeiten in dem Titel allerdings deutlich begrenzter als in einem Spiel mit einem modernen Setting.

Wir werden in GTA 6 also sicherlich von den vielen Erfahrungen, die der Entwickler in vorherigen Spielen gesammelt hat, profitieren.

Was haltet ihr von einem limitierten Waffensystem in GTA 6? Haltet ihr das für eine gute Idee oder wünscht ihr euch jederzeit Zugriff auf all eure Waffen zu haben? Schreibt uns eure Meinung sehr gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.

