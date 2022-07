Derzeit arbeitet HBO mit Hochdruck an einer ersten Serie-Adaption des beliebten PlayStation-Titels The Last of Us von Naughty Dog. Während aktuell noch mit der jungen Ellie-Darstellerin Bella Ramsey („Games of Thrones“) und Joe-Darsteller Pedro Pascal („The Mandalorian“) gedreht wird, können die vielen Fans den Serienstart kaum erwarten – doch wann findet der eigentlich statt? Bislang hält sich der US-Sender noch zurück mit seinen Ankündigungen, schließlich befindet sich das Endzeit-Szenarium noch mitten in der Produktion.

Jetzt hat HBO-Chef Casey Bloys in einem Interview mit dem Hollywood Reporter einen kleinen Ausblick gewährt, wann wir die „The Last of Us“-Serie ungefähr erwarten dürfen. Bereits im Frühjahr stand fest, dass eine Fertigstellung noch in diesem Jahr wohl ausgeschlossen sei. Nun konkretisiert der Senderchef seine vage Release-Ankündigung mit den folgenden Worten:

„It’s closer to early 2023.“

Das dürfte den Fans Hoffnung geben, dass es bereits Anfang nächsten Jahres so weit sein könnte, spätestens Frühjahr/Sommer 2023.

The Last of Us-Serie: Elle-Darstellerin Bella Ramsey klärt über Pedro Pascals Gaming-Skills auf

Erste Details zur The Last of Us-Serie

Die „The Last of Us“-Serie wird von Showrunner Craig Mazin („Chernobyl“) gemeinsam mit Naughty Dog-Chef Neil Druckmann für den US-Sender HBO entwickelt.

Die Handlung orientiert sich zunächst auf den ersten Teil des Survival-Horror-Action-Adventure und spielt in der postapokalyptischen USA, in der vor 20 Jahren eine durch einen Pilz ausgelöste Infektion ein Großteil der Menschheit dahingerafft hat. Die Pilzinfektion befällt das Gehirn seiner Opfer und verwandelt diese zu aggressiven Mutanten (genannt Runner, Stalker, Clicker und Bloater), während ihr Körper zunehmend zerfällt.

Zu den wenigen Überlebenden gehört die junge Ellie, die scheinbar immun gegen den Pilz ist. Gemeinsam mit dem Texaner Joel begeben sie sich auf eine gefährliche Reise quer durchs Land zu einer entfernt liegenden Forschungseinrichtung, die nach einem Gegenmittel für die Infektion sucht und mit Hilfe von Ellies Immunität ein Heilmittel entwickeln könnte.

Zunächst einmal müssen sich Ellie und Joel auf ihrem beschwerlichen Weg gegen zahlreiche Gefahren behaupten – dabei sind die Mutanten nicht die einzigen Gegenspieler der beiden. Das ist auch der Grund, weshalb die beiden Ellis besondere Eigenschaften vor anderen geheim halten.

Inzwischen ist mit The Last of Us 2 eine Fortsetzung der beliebten Spielreihe erschienen, deren Handlung sicherlich auch im späteren Verlauf der HBO-Serie Einzug erhält. Zur weiteren Besetzung gehören Gabriel Luna als Tommy, Storm Reid als Riley Abel, Nick Offerman als Bill und Anna Torv als Tess.

Alle wichtigen Infos zur Serie mit Besetzung, erste Story-Details und mehr haben wir hier für euch zusammengefasst:

The Last of Us-Serie: Alle Infos zu Start, Cast, Handlung und Trailer der HBO-Show