Halo-Serie zeigt ersten Trailer mit Pablo Schreiber als Master Chief

Die erfolgreiche Spielreihe Halo von Microsoft feiert in diesem Jahr 20. Jubiläum und gehört zu den erfolgreichsten Xbox-Franchise aller Zeiten. Neben den Games dürfen sich Fans nächstes Jahr auf eine erste Serien-Adaption des Science-Ficition-Titels freuen.

Im Rahmen der Game Awards 2021 war es dann endlich soweit: Ein erster Trailer wurde der großen Fangemeinde vorgestellt, der Pablo Schreiber („American Gods“) als Master Chief erstmals in Action zeigt.

Geplant ist ein Serienstart für Anfang 2022 auf dem US-Streamingdienst Paramount+ (vormals CBS All Access, Heimat von „Star Trek“). Wann die Action-Serie auch in Deutschland erscheinen wird, steht noch aus. Eigentlich plant Paramount+ künftig auch in Europa durchzustarten, als Partner hatte man Sky ins Auge gefasst.

Darum geht es in der Halo-Serie

Die Story ist im 26. Jahrhundert angesiedelt und erzählt von dem Konflikt zwischen den Menschen und den Aliens, die den Namen Covenant tragen. Gemeinsam mit seinem Team nimmt er den Kampf mit der außerirdischen Bedrohung auf. Die Handlung basiert auf dem ersten Spiel Halo: Combat Evolved aus dem Jahr 2001. Die Serie soll auch die Ursprünge des Master Chiefs erzählen.

Halo Edition der Xbox Series X verbirgt ein Easter Egg auf der Konsole

Erste Besetzung: Das Team von Master Chief steht fest

Derweil ist die Besetzung der Sci-Fi-Action-Serie mit den wichtigsten Charakteren aus den Games gefunden. Neben Pablo Schreiber als Master Chief sieht sein Team wie folgt aus:

Natasha McElhone als Dr. Catherine Halsey

Bokeem Woodbine als Soren-066

Shabana Azmi als Admiral Margaret Parangosky

Danny Sapani als Captain Jacob Keyes

Olive Gray als Miranda Keyes

Charlie Murphy als Makee

Bentley Kalu als Spartan Vannak-134

Natasha Culzag als Spartan Riz-028

Kate Kennedy als Spartan Kai-125

und Yerin Ha als neuer Charakter Quan Ah

Die Serie „Halo“ wird von dem Autor und Showrunner Kyle Killen gemeinsam mit Regisseur Otto Bathurst adaptiert. Die erste Staffel umfasst 9 Episoden, bei Erfolg dürften weitere Staffeln folgen.

Derweil dürfen sich Fans der Spielreihe auf den neuen Titel Halo Infinite für Xbox One, Series X/S und PC freuen. Wir haben den neuen Shooter bereits getestet, hier ist unser Ergebnis:

