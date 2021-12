Mit Halo Infinite steht der neueste Ableger der altehrwürdigen Shooter-Serie der Xbox Game Studios endlich in den Händlerregalen. Dabei wartet die Story-Kampagne des Action-Titels mit einige interessanten Neuerungen auf, die wir euch bereits in unserem Test nähergebracht haben. Heute verraten wie euch 10 Dinge, die ihr vor dem Start des Abenteuers über die Kampagne wissen solltet.

Welchen Schwierigkeitsgrad sollte ich wählen?

Insgesamt stehen euch in der Kampagne von „Halo Infinite“ vier Schwierigkeitsgrade zur Wahl:

Einfach

Normal

Heldenhaft

Legendär

Während langjährige Fans der Reihe vermutlich auf einer der beiden höchsten Stufen starten möchten, sollten Neueinsteiger (aber auch Kenner) auf der normalen Stufe beginnen. Zwar ist der Titel nicht unbedingt bockschwer, aber mitunter deutlich knackiger als seine Vorgänger.

Startet am besten auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. © Xbox/343 Industries

Macht euch das Leben nicht unnötig schwer und beginnt auf Normal. Selbst dann werdet ihr mit Sicherheit noch etliche Bildschirmtode sterben, keine Sorge.

Halo Infinite Multiplayer: Alte Stärke trifft neue Ideen – TEST

Wie kann ich den Schwierigkeitsgrad ändern?

Doch die falsche Stufe gewählt? Keine Sorge, es gibt eine Option, den Schwierigkeitsgrad der Kampagne von „Halo Infinite“ anzupassen – wenn auch nur versteckt. Habt ihr die Kampagne einmal gestartet, gibt es keine direkte Auswahlmöglichkeit im Menü.

Stattdessen findet sich diese Einstellung an anderer Stelle, sofern ihr die Kampagne bereits angefangen habt:

Wählt im Hauptmenü des Spiels den Menüpunkt Kampagne aus

Geht dann zum Punkt „Spiel laden“

Wählt den entsprechenden Spielstand, von dem aus ihr weitermachen wollt

Sucht dann unter dem Punkt „Schwierigkeit“ den gewünschten Schwierigkeitsgrad aus

Setzt ihr dann das Abenteuer des Master Chief fort, wird euer Spielstand mit dem neu eingestellten Schwierigkeitsgrad geladen, der fortan auch als Standard festgelegt ist.

Missionen lassen sich nicht wiederholen

In den offenen Hub-Welten von „Halo Infinite“ gibt es viel zu entdecken – neben Audio-Logs winken Spartan-Kerne, Schädel und vieles mehr. Selbiges gilt natürlich auch für die darin stattfindenden Story-Missionen.

Wichtig zu wissen: Die Missionen der Kampagne können nicht wiederholt werden. Habt ihr sie einmal abgeschlossen, besteht keine Möglichkeit, diese erneut zu starten. Nehmt euch also unbedingt die Zeit, die Umgebungen ausgiebig zu erkunden.

© Xbox/343 Industries

Die einzige Möglichkeit, die Missionen erneut anzugehen, ist die Kampagne des Spiels von vorne zu beginnen. Zumindest derzeit, denn eine entsprechende Option zur Wiederholung von Hauptaufgaben soll mit einem Update in Kürze nachgereicht werden.

Halo Infinite: Alles zur Spielzeit und den Missionen der Kampagne

Die besten Upgrades in Halo Infinite

Eine der wichtigsten Neuerungen aus spielerischer Sicht stellen die Gadgets in „Halo Infinite“ dar. Dazu zählen beispielsweise der Greifhaken, ein Annäherungssensor oder ein aufstellbarer Schild. Diese kleinen Helferlein lassen sich im Verlauf der Kampagne upgraden und so mit neuen Funktionen versehen.

Wie kann ich die Gadgets in Halo Infinite upgraden? Dafür benötigt ihr sogenannte Spartan-Kerne, die ihr in den offenen Hub-Welten von Zeta Halo findet. Außerdem spendiert euch der Titel einen dieser Kerne, wenn ihr eine Alien-Basis übernehmt.

Was sind die besten Upgrades in der Kampagne von Halo Infinite? Die ersten Spartan-Kerne solltet ihr unbedingt in die Verbesserung des Greifhakens investieren. Genauer gesagt in die ersten zwei Upgrades. Stufe 1 fügt dem Haken eine Elektroschock-Funktion hinzu, die kleinere Gegner stunnt. Stufe 2 (für zwei Spartan-Kerne) reduziert die Abklingzeit erheblich. Steckt die Kerne danach in Schild-Upgrades oder die Verbesserung der Dop Wall.

Ausrüstung kann mit Spartan-Kernen verbessert werden. © Xbox/343 Industries

Eliminiert wichtige Ziele

Eine der Nebenmissionen in „Halo Infinite“ stellen die wichtigen Ziele, beziehungsweise hochrangigen Feinde dar. Deren Position wird auf eurer taktischen Karte eingezeichnet, wenn ihr eine Alien-Basis in der Nähe übernommen habt.

Diesen Nebenaufgaben solltet ihr euch schnellstmöglich widmen, denn diese Mini-Bosse verfügen über einzigartige, verbesserte Waffen, die sich im Verlauf der Kampagne als äußerst nützlich erweisen. Sonderlich knackig fallen die Gegner zudem nicht aus.

Habt ihr die Waffen erst einmal freigeschaltet, könnt ihr sie jederzeit bei einem vom UNSC besetzten Vorposten anfordern und nutzen.

Hochrangige Ziele bescheren euch starke Bonus-Waffen. © Xbox/343 Industries

Wie viele wichtige Ziele gibt es? Insgesamt erwarten euch 15 hochrangige Feinde und damit 15 besonders starke Waffen.

Das Spiel lässt sich nicht pausieren

Kein großes Problem, aber wichtig zu wissen: Pausiert ihr das Spiel, werft einen Blick auf die Karte oder navigiert durch die Menüs, wird Halo Infinite nicht angehalten. Befinden sich also beispielsweise Gegner in der Nähe, werden sie euch weiterhin in die Mangel nehmen, während ihr gemütlich durch die Bildschirme navigiert oder die Texte studiert. Vorsicht!

Tipps für die Bosskämpfe

„Halo Infinite“ konfrontiert euch im Verlauf der Kampagne mit verschiedenen Bosskämpfen, die es mächtig in sich haben. Um die Obermotze zu besiegen, müsst ihr euch immer eine besondere Taktik aneignen, denn alle Bosse warten mit einzigartigen Stärken und Schwächen auf.

Bosse wie Chak’Lok benötigen eine besondere Strategie. © Xbox/343 Industries

Um euch die Kämpfe zu erleichtern, solltet ihr die Bossräume vor dem Duell gegen Trimonius, Chak’Lok und Co. genauestens studieren, denn die Lösung ist meist darin zu finden. Nehmt euch die Zeit, die Areale zu durchsuchen – der darauffolgende Kampf fällt danach ungemein leichter aus.

Die besten Waffen für die Halo Infinite Kampagne

„Halo Infinite“ hat das Waffenarsenal kräftig aufgestockt und gibt euch zudem elf brandneue Schießeisen an die Hand. Während die Wahl der besten Waffen natürlich größtenteils vom eigenen Geschmack abhängt, gibt es einige Helferlein, die sich als besonders nützlich erweisen.

Allen voran das klassische Sturmgewehr MA40 AR oder die (etwas abgeschwächte) Battle Rifle BR75. Äußerst effektiv auf kurze Entfernung ist zudem der Wächterstrahl, der kleine oder mittlere Gegner mit ein oder zwei Treffern ausschaltet.

Der Skewer ist eine der besten Waffen im Spiel. © Xbox/343 Industries

Neben dem Raketenwerfer erweist sich vor allem der brandneue Skewer als vielleicht beste Waffe im Spiel. Diese Mischung aus Scharfschützengewehr und Raketenwerfer feuert Harpunen ab, die verheerenden Schaden verursachen und selbst Fahrzeuge mit nur einem Treffer zerstören. Grundsätzlich gilt: Findet ihr einen Skewer, dann nutzt ihn auch!

Halo Infinite: Dr Disrespect macht sich Sorgen und erklärt, warum

Zusätzlicher Nahkampfschaden

Per Knopfdruck könnt ihr alle Schusswaffen auch umfunktionieren und euren Kontrahenten im Nahkampf zusetzen. Wichtig zu wissen: Nicht alle Waffen verursachen denselben Nahkampfschaden.

Vor allem die Verbannten-Waffen (gut erkennbar an ihren scharfen Klingen) wie Mangler, Ravanger oder Skewer verursachen Bonusschaden. Das gilt allerdings nicht für den Nadelwerfer.

Verbannten-Waffen verursachen zusätzlichen Nahkampfschaden. © Xbox/343 Industries

Die Erkundung wird im Spielverlauf leichter

Die Kampagne von „Halo Infinite“ wartet erstmals mit einer offenen Spielwelt auf, die noch dazu mit Geheimnissen vollgestopft ist. Schädel, Audio-Logs oder Mjölnir-Schränke in den Hub-Welten zu finden, ist anfangs nicht nur extrem zeitaufwändig, sondern fast schon unmöglich.

Die gute Nachricht: Die Erkundung wird im Spielverlauf leichter. Denn mit Tapferkeit erhaltet ihr für den Abschluss von Haupt- und Nebenmissionen eine Ingame-Währung, mit der ihr unter anderem neue Fahrzeuge freischaltet.

Vor allem das Fluggerät Wespe erweist sich als sehr praktisch, da ihr damit schnell selbst riesige Distanzen überbrücken und euch auf die Suche nach den Sammelobjekten machen könnt. Diese schaltet ihr allerdings erst sehr spät frei.

© Xbox/343 Industries

Widmet euch am besten also zunächst den Missionen und kümmert euch erst danach um die Sammelitems. Immerhin könnt ihr nach dem Abschluss der Hauptstory die Spielwelt weiterhin frei erkunden.