Halo Infinite: Alles zur Spielzeit und den Missionen der Kampagne

Der Multiplayer von Halo Infinite kann bereits seit Mitte November 2021 in der Betaversion gespielt werden, doch auf die Kampagne mussten Fans der legendären Shooter-Reihe etwas länger warten. Nun, am 08. Dezember 2021, ist es aber endlich soweit und der Master Chief muss einmal mehr das Universum retten.

Doch wer gegen dunkle Bedrohungen aus den Tiefen des Alls kämpfen und erneut einen der mysteriösen Halo-Ringe untersuchen will, braucht anscheinend ein wenig mehr Zeit dafür als noch in den Vorgängern. Wie lange genau und was euch in der Kampagne von „Halo Infinite“ erwartet, erfahrt ihr hier.

Halo Infinite: Wie lange dauert die Kampagne?

Die ersten Tests zum neuen Shooter von 343 Industries und SkyBox Labs sind bereits veröffentlicht worden und es scheint, als hätten die Entwickler*innen nicht zu viel versprochen, als sie vor einigen Wochen verlauten ließen, dass die Kampagne länger dauert als es Spieler*innen von der Halo-Reihe gewöhnt sind.

Was eigentlich wenig überraschend sein sollte, denn bei „Halo Infinite“ handelt es sich um den ersten Teil des Franchise, in welchem ihr nicht einfach nur von Missionspunkt zu Missionspunkt getrieben werdet, stattdessen stehen euch auf der semi-offenen Spielwelt von Zeta Halo allerlei Nebenaktivitäten zur Verfügung.

Dies bedeutet aber auch, dass es von eurem eigenen Spielstil und eurer Priorität beim Erkunden der Welt abhängt, wie lange genau ihr in „Halo Infinite“ mit dem Master Chief unterwegs seid. Auf dem Schwierigkeitsgrad Heldenhaft hat manch ein Schreiberling um die 15 Stunden für den Abschluss der Hauptkampagne und der Nebenmissionen gebraucht.

Andere Redakteure und Redakteurinnen haben eher auf einen gesunden Mix aus Hauptmission und Nebenaufgaben gesetzt und waren laut eigener Angabe um die 8 bis 10 Stunden mit „Halo Infinite“ beschäftigt. Und wiederum andere haben Hummeln im Hintern gehabt und das Spiel in knapp 6 Stunden durchgerockt.

Geschätzte Spielzeit ohne Nebenaufgaben : 6 Stunden

: 6 Stunden Geschätzte durchschnittliche Spielzeit : 8 bis 10 Stunden

: 8 bis 10 Stunden Geschätzte Spielzeit für Komplettabschluss: 15 bis 20+ Stunden

Halo Infinite: Alle Hauptmission aufgelistet

Wer sich nicht weiter spoilern lassen möchte und wem es lieber ist, „Halo Infinite“ komplett ohne Vorwissen zu spielen, sollte an dieser Stelle lieber nicht weiterlesen. Alle anderen dürfen sich darüber freuen, dass ihr die Nebenaufgaben nicht vor dem Antritt der finalen Hauptmission abschließen müsst.

Seid ihr mit dem Spiel durch, könnt ihr in die Welt von Zeta Halo zurückkehren und ausgelassene oder übersehene Aufgaben in Angriff nehmen. Außerdem könnt ihr selbst nach Abschluss der Kampagne noch alle Sammelgegenstände suchen und euch schnappen.

Doch um an diesen Punkt zu gelangen, müsst ihr erst einmal insgesamt 15 Hauptmissionen abschließen, die wir für euch wie folgt aufgelistet haben:

Kriegsschiff Gbraakon

Gründung

Tremonius-Außenposten

Der Turm

Rückeroberung

Ausgrabungsstelle

Konservatorium

Spitze

Pelican am Boden

Die Sequenz

Die Kommandospitze

Archiv

Die Straße

Haus der Abrechnung

Stilles Auditorium

Wie gut dem Playcentral-Redakteur Philipp Briel der Multiplayer-Modus von „Halo Infinite“ gefallen hat, könnt ihr in seinem ausführlichen Test nachlesen. Und die Kampagne folgt schließlich offiziell am 08. Dezember 2021, wenn das Spiel für Xbox Series X/S, Xbox One und PC veröffentlicht wird.