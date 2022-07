Bewegte Monate liegen hinter Fans des mürrischen Halbgottes Kratos, denn abgesehen von wenigen Meldungen hüllte sich Sony in Schweigen. Nun hat das schier endlose Schweigen jedoch endlich ein Ende, denn heute enthüllte der PlayStation-Hersteller den Releasetermin von God of War Ragnarök!

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Kratos und Atreus kehren im November 2022 zurück auf PS4 & PS5

Mit einem heute veröffentlichten neuen kurzen Cinematic Trailer bestätigte das japanische Unternehmen nun, dass die von vielen PlayStation-Besitzern heiß erwartete Fortsetzung am 9. November 2022 für PS4 und PS5 weltweit veröffentlicht wird.

Darüber hinaus bestätigte der Konzern, dass auch die Vorbestellungen schon bald live gehen werden. Genauer könnt ihr den kommenden Teil der gefeierten Action-Adventure-Reihe ab dem 15. Juli 2022 beim Händler eures Vertrauens vorbestellen, um pünktlich am Veröffentlichungstag loslegen zu können. Eine Übersicht zu allen bestätigten „God of War Ragnarök“-Versionen findet ihr hier.

Die Handlung von „God of War Ragnarök“ setzt einige Jahre nach den Geschehnissen des Vorgängers an. Inzwischen haben die gefrierenden Winde des Fimbulwinters Midgard erreicht und in den neun Welten tobt ein erbitterter Krieg, dem sich auch Kratos und sein Sohn Atreus nicht ewig entziehen können.

Darüber hinaus sinnt Göttin Freya noch immer auf Rache für das, was der griechische Halbgott ihrem Kind angetan hat und auch Donnergott Thor wird im Abschluss der Nordische Mythologie-Storyline eine bedeutende Rolle spielen. Beide nordischen Götter sind die Hauptantagonisten des Action-Adventures.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„God of War Ragnarök“ erscheint am 9. November 2022 sowohl für PlayStation 4 als auch für PlayStation 5.