Im Rahmen der Preisverleihung der Game Awards 2022 wurden auch in diesem Jahr wieder den Zuschauern und Fans einen Ausblick auf die zahlreichen neuen Spielehits 2023 präsentiert, die in den nächsten Monaten erscheinen werden.

Die großen Entwicklerstudios bis hin zu kleinen Indie-Machern haben es sich nicht nehmen lassen, den ein oder anderen neuen Titel erstmals mit Gameplay-Trailern vorzustellen. Dabei durften die Zuschauer auch einige Überraschungen erleben, wie etwa ein Hades-Sequel und einige weitere Titel-Neuheiten mehr.

Wir haben alle angekündigten Spielneuheiten mit ihren Gameplay-Trailern und Previews in dieser Übersicht zusammengefasst.

Hades 2

Die Überraschung ist gelungen: Supergiant Games enthüllt mit Hades 2 einen Nachfolger zu ihrem ersten mythologischen Roguelike. In einem Action-geladenen Trailer stellte das Entwicklerstudio die neue Protagonistin des Titels vor, die Zagreus aus dem ersten Spiel ablösen wird.

Dune: Awakening

Funcom hat einen ersten Gameplay-Trailer aus der Pre-Alpha von Dune: Awakening vorgestellt. Erste Details zum neuen Survival-MMO gab es bereits vorab, die nun im neuen, actionreichen Trailer vorgestellt werden. Zu sehen gibt es neben diversen Fahrzeugen und Hubschrauber auch die ersten Kämpfe mit Feinden – natürlich solltet man sich auch immer vor den riesigen Sandwürmern in Acht nehmen. Dabei darf auch das sogenannte „Spice Blow“ nicht fehlen, wie ihr im Trailer sehen könnt:

Star Wars Jedi: Survivor

Electronic Arts und Respawn Entertainment haben in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games einen Releasetermin für das neue „Star Wars“-Game bekannt gegeben: Star Wars Jedi: Survivor erscheint am 17. März 2023. Dazu gibt es einen neuen Trailer:

Diablo 4

Diablo-Fans durften sich nicht nur auf einen neuen Trailer zu Diablo 4 freuen. Blizzard hat endlich auch einen Releasetermin für den häufig verschobenen Titel gefunden: Am 6. Juni 2023 kommt das Action-Adventure in den Handel.

Judas

Der Bioshock-Macher präsentiert einen Gameplay-Trailer zum neuen Spiel Judas, das Shooter mit Magie-ähnlichen Fähigkeiten kombiniert.

Horizon Forbidden West: Burning Shores

Guerrilla Games kündigt mit einem Trailer das neuen DLC Burning Shores von „Horizon Forbidden West“ an, indem es Aloy in die Ruinen von Los Angeles verschlägt. Releasetermin ist am 19. April 2023, jedoch nur für die PS5. PS4-Spieler gucken dabei in die Röhre.

Horizon: Call of the Mountain

Guerrilla Games gewährt mit einem weiteren Trailer einen ersten Blick auf das PSVR 2-Highlight „Horizon: Call of the Mountain“:

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Cyberpunk 2077 erhält mit dem DLC Phantom Liberty eine umfangreiche Story-Erweiterung. Neben einem Wiedersehen mit Keanu Reeves als Johnny Silverhand kündigt sich eine weitere Filmlegende im Add-on an: Idris Elba spielt in Phantom Liberty einen FIA-Agenten namens Solomon Reed.

Forspoken

Das Action-Spiel Forspoken ist exklusiv für die PS5 angekündigt und stellt sich mit einer kostenlosen Demo vor:

The Lords of the Fallen

Mit The Lords of the Fallen kündigt sich im ersten Trailer ein neues düsteres Fantasy-Action-RPG für die PS5 an. Dabei handelt es sich um eine New-Gen-Version des Titels von Deck13 und CI Games aus dem Jahr 2014.

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Bandai Namco kündigt einen neuen Title der Mecha-Reihe mit einem ersten Trailer an, der fast zehn Jahre nach dem letzten Teil im nächsten Jahr 2023 erscheinen soll.

Final Fantasy 16

Square Enix präsentierte einen neuen Revenge-Trailer zu Final Fantasy 16, der es ganz schön in sich hat. Zudem verriet das Studio sogleich den Releasetermin für das neue Spiel: Am 22. Juni 2023. Mehr Details gibt es hier.

Alle weiteren Weltpremieren haben wir euch nachfolgend eingebunden! Worauf freut ihr euch am meisten im nächsten Jahr?

Call of Duty: Modern Warfare 2 Atomgrand Raid

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Banishers: Ghosts of New Eden

Transformers Reactivate

Returnal

Crime Boss

Crash Team Rumble

Meet Your Maker

Remnant 2

Blue Protocol

Fire Emblem Engage

Wayfinder

Baldur’s Gate

Nightingale

Tekken 8

Hellboy Web of Wyrd

Earthblade

Destiny 2: Lightfall

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Street Fighter 6

REPLACED

After Us

Among Us Hide N Seek

Viewfinder

Post Trauma

Valiant Hearts Coming Home

Vampire Survivors

Dead Cells Return to Castlevania