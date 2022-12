Diablo 4: Releasetermin bei den Game Awards bekanntgegeben

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag deutscher Zeit haben die alljährlichen Game Awards stattgefunden. Neben den Preisverleihungen gab es wieder allerhand Ankündigungen für nächstes Jahr. Diablo-Fans können sich freuen, denn es wurde unter anderem der Releasetermin für Diablo 4 bekanntgegeben.

Diablo 4: Mitte nächstes Jahr ist es soweit

Immer wieder wurde der vierte Haupttitel der Reihe verschoben. Es war unklar, wie lange sich die Fans noch gedulden müssen, doch jetzt hat das Warten ein Ende: Der genaue Releasetermin für Diablo 4 wurde auf den Game Awards letzte Nacht veröffentlicht.

Blizzard hat es nicht bei einer einfachen Nennung belassen. Zusätzlich gab es noch einen kurzen Trailer.

Endlich ist klar, dass „Diablo 4“ im Sommer nächstes Jahr erscheinen wird. Am 6. Juni 2023 ist es so weit und die Fans können das Action-Adventure spielen. Erst gestern hatte es noch einen Leak gegeben, bei dem das Releasedatum durchgesickert ist. Das hat sich nun als korrekt herausgestellt.

In „Diablo 4“ befindet ihr euch in Sanktuario erstmals in einem Open-World-Erlebnis. Beweist euch in dem Dungen-Crawler gegen die Tochter des Teufels Mephisto. In über 150 Dungeons könnt ihr euch auf die Suche nach dem besten Loot machen. Dazu wartet eine fünfte, spielbare Klasse auf euch, die Necromancer.

Umstrittenes Spiel: Kritik in der Vergangenheit

Blizzard hatte es mit Diablo Immortal und geleakten Plänen zum vierten Hauptspiel nicht leicht. Das Mobilegame stand aufgrund seiner teuren Mikrotransaktionen stark in der Kritik. Bereits damals gab es Befürchtungen, dass „Diablo 4“ genau so enden könnte.

Eine geleakte Umfrage von Blizzard hat letztendlich offenbart, dass das Entwicklerteam an einer Art Battle-Pass-System arbeitet. Bei den Prämien soll es sich lediglich um kosmetische Inhalte handeln. Sie bringen also keinen kaufbaren Vorteil im Spiel.

