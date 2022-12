Star Wars Jedi: Survivor – Releasetermin steht fest, erstes Gameplay im Enthüllungstrailer

Electronic Arts und Respawn Entertainment haben in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games verkündet, wann Star Wars Jedi: Survivor erscheint. Das Spiel wird am 13. März 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht.

Außerdem wurde das neue Star Wars-Spiel während der Game Awards 2022 vorgestellt. Im Fokus liegt dieses Mal das Gameplay und das nicht zu knapp. Wir haben euch den offiziellen Enthüllungstrailer nachfolgend eingebunden.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Star Wars Jedi: Survivor – Gameplay macht Lust auf mehr!

Das Wichtigste vorab: Cal Kestis hat jetzt einen schicken Bart! So weit, so bahnbrechend. Aber was zeigt uns der Trailer alles im Detail?

Das ist eine ganze Menge: Doch zuvor erinnern wir uns an die Ausgangslage, denn das Spiel ist fünf Jahre nach dem ersten Teil angesiedelt. Und in der Zwischenzeit ist so einiges passiert. Protagonist Cal Kestis ist mittlerweile ein mächtiger Jedi-Ritter geworden und sein Kreuzzug gegen das Imperium wird immer gefährlicher. Es heißt laut offizieller Beschreibung:

„Dunkle Zeiten stehen bevor – Angesichts altbekannter und neuer Gegner muss Cal sich entscheiden, wie weit er zu gehen bereit ist, um all jene zu retten, die ihm am Herzen liegen.“

Was zeigt der Reveal-Trailer von Star Wars Jedi: Survivor? Im Trailer sehen wir neue Machtfähigkeiten und zusätzliche Lichtschwert-Kampfstile, die es allesamt zu meistern gilt.

Recht ansehnlich ist auch das Lichtschwert von Cal Kestis, das im Laufe des Abenteuers eine neue Form annimmt und an das Lichtschwert von Kylo Ren erinnert. Es verfügt neben der Primärklinge über zwei kleine Parierklingen.

Ins Auge springen die unterschiedlichen, neuen Planeten. Doch auch im „Star Wars“-Kosmos bekannte Planeten wird es zu sehen geben. Die Gebiete zum Erforschen sollen im Sequel größer ausfallen als noch im ersten Teil.

Passend dazu gibt es entsprechenden Reittiere, auf denen Cal ein wenig Strecke gutmachen kann. Sogar ein Flugsaurier wurde verbaut, er dient als Hängegleiter. Na, wenn das nicht den Adventure-Charakter des Spiels unterstützt?

Doch im Kern bleibt alles beim Alten. Es bleibt ein Metroidvania mit Third-Person-Perspektive und einem starken Fokus auf der Story. Wir sind gespannt! Was meint ihr?