Zum Jahresende hin stehen auch diesmal wieder die Game Awards 2022 an. In einer spektakulären Live-Show mit zahlreichen Weltpremieren werden wie jedes Jahr die vielen erfolgreichen und beliebten Spielneuheiten des Jahres für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, den PC und Mobile ausgezeichnet.

Inzwischen steht die Liste der Nominierungen der vielen Games fest, die in insgesamt 30 Kategorien zur engeren Wahl stehen. Wenig überraschend gehören beliebte Titel wie God of War Ragnarok, Elden Ring, Horizon Forbidden West, Xenoblade Chronicles 3, A Plague Tale: Requiem und der Indie-Überraschungshit Stray zu den großen Favoriten des Jahres.

Wer schließlich als das Beste Spiel des Jahres 2022 bei der anstehenden Preisverleihung im Dezember gewinnen wird, entscheidet ihr mit eurer Abstimmung. Moderiert wird die Veranstaltung wie gewohnt von Geoff Keighley.

Wann finden die Game Awards 2022 statt?

Die Preisverleihung für die besten Spiele des Jahres findet am 8. Dezember 2022 um 19:30 Uhr (ET) bzw. 16:30 Uhr (PT) Ortszeit statt, was 1:30 Uhr in der Nacht auf den 9. Dezember deutscher Zeit (Winterzeit) entspricht.

Wo gibt es die Game Awards 2022 im Stream Live sehen?

Wie jedes Jahr werden die Game Awards 2022 auf den unterschiedlichen Internetseiten gestreamt: Über YouTube, Twitch, Twitter sowie Discord, Instagram und TikTok könnt ihr die Live-Show Online mitverfolgen.

Was erwartet uns bei der Game Awards 2022 Live-Show?

Im Rahmen der Preisverleihung für die Game Awards 2022 werden wieder zahlreiche spannende Ankündigungen und neues Material zu kommenden Spielehighlights erwartet. Sobald es erste Details dazu gibt, stellen wie euch hier alle bestätigten Games-Neuheiten vor und was wir sonst noch alles im Rahmen der Veranstaltung erwarten dürfen.

Game Awards 2022: Die Liste der Nominierten – Diese Spiele stehen in der engeren Auswahl

Zur anstehenden Preisverleihung der Game Awards 2022 im Dezember enthüllte Moderator die offizielle Liste der Nominierten, die ihr hier in der Übersicht sehen könnt. Macht mit und stimmt für euren Favoriten ab!

Game of the Year

A Plague Tale: Requiem

Stray

Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Xenoblade Chronicles 3

Best Ongoing

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

Best Indie

Cult of the Lamb

Sifu

Tunic

Neon White

Stray

Best Mobile Game

Marvel Snap

Apex Legends Mobile

Diablo Immortal

Genshin Impact

Tower of Fantasy

Best Action Game

Bayonetta 3

Sifu

Call of Duty: Modern Warfare 2

Neon White

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Best Action/Adventure

A Plague Tale: Requiem

Tunic

Stray

Horizon Forbidden West

God of War Ragnaork

Best RPG

Xenoblade Chronicles 3

Pokemon Legends: Arceus

Elden Ring

Live a Live

Triangle Strategy

Best Fighting Game

DNF Duel

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R

The King of Fighters XV

MultiVersus

Sifu

Best Family Game

Kirby and the Forgotten Land

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Nintendo Switch Sports

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Splatoon 3

Best Sim/Strategy

Dune: Spice Wars

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Total War: Warhammer III

Two Point Campus

Victoria 3

Best Sports/Racing

F1 22

FIFA 23

NBA 2K23

Gran Turismo 7

OlliOlli World

Best Multiplayer

Call of Duty: Modern Warfare 2

MultiVersus

Splatoon 3

Overwatch 2

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Best Debut Indie

Tunic

Vampire Survivors

Neon White

Norco

Stray

Most Anticipated Game

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Resident Evil 4

Hogwarts Legacy

Starfield

Final Fantasy XVI