Horizon Forbidden West wird der nächste große Exklusivkracher für die PS4 und die PS5 und nun scheint der Release immer näher zu rücken. Dafür spricht nicht nur der angesetzte Release-Zeitraum in der der zweiten Jahreshälfte 2021, sondern auch die Ankündigung von erstem Gameplay zur kommenden State of Play, die nun spontan angemeldet wurde.

State of Play zeigt Gameplay zu Horizon Forbidden West

State of Play-Episoden werden von Sony immer recht spontan angekündigt. So verhält es sich auch mit der kommenden Ausgabe, die schon in zwei Tagen stattfinden und erstes Gameplay aus „Horizon Forbidden West“ bereithalten wird. Alle Infos dazu findet ihr hier:

Wann findet die State of Play statt? Die nächste State of Play wird am kommenden Donnerstag, den 27. Mai 2021 stattfinden.

Die nächste State of Play wird am kommenden Donnerstag, den stattfinden. Zu welcher Uhrzeit wird die State of Play ausgestrahlt? Pre-Show: 18:00 Uhr deutscher Zeit Hauptevent (mit Gameplay-Enthüllung): 23:00 Uhr deutscher Zeit Dauer: ca . 20 Minuten

Wo kann man die SoP ansehen? Twitch YouTube



© SIE

Was wird gezeigt? Die actionreichen Szenen, die versprochen werden, sollen gänzlich auf der PlayStation 5 aufgenommen worden sein und eine erste 14-minütige Vorschau in die Spielwelt der „Horizon Zero Dawn“-Fortsetzung ermöglichen. Aloys Original-Sprecherin Ashley Burch hat hierbei bereits vorab verraten, dass „Horizon Forbidden West“ größer und besser sein soll als der überaus beliebte Vorgänger.

Immerhin scheinen wir diesmal sogar per Tauchgang Unterwasserwelten und die Westküste der USA erkunden zu können. Erste Screenshots zeigten außerdem die Golden Gate Bridge und auch eine bisher nicht näher benannte neue Bedrohung, der sich Aloy stellen muss. Möglicherweise erfahren wir zur nahenden State of Play nicht nur bald mehr zum Inhalt, sondern auch zum Release von „Horizon Forbidden West“.

© Sony Interactive Entertainment/Guerilla Games

© SIE/Guerilla Games

© SIE/Guerrilla Games

© SIE/Guerrilla Games

© SIE/Guerrilla Games

© SIE/Guerrilla Games