Mehrere angekündigte PS5-Games bekommen neue Release-Fenster

Spieler dürfen sich auf zahlreiche Blockbuster für die bereits erhältliche PS5 freuen. Viele der bereits angekündigten Games besitzen noch kein richtiges Release-Datum und befinden sich mitten in der Entwicklung. Nun hat Sony die geplanten Release-Fenster geändert. Wir sagen euch, wann Kena, Project Athia, Horizon Forbidden West und weitere PS5-Titel erscheinen sollen.

Sony aktualisiert Release-Fenster der kommenden PS5-Blockbuster

Im Rahmen einer Präsentation für die Consumer Electronics Show (CES) hat Sony verraten, wie es am eigenen PS5-Horizont zurzeit aussieht und die Release-Fenster der kommenden PS5-Spiele aktualisiert.

Viele Titel wurden dabei nach hinten verschoben, auch wenn es bislang ohnehin kein genaues Release-Datum gibt.

Pragmata verschoben, Project Athia endlich mit Release-Fenster, Horizon Forbidden West lässt noch warten

Welche Releases haben sich geändert? Das Science-Fiction-Abenteuer Pragmata von Capcom sollte eigentlich 2022 erscheinen, jetzt wird es allerdings für 2023 gelistet. Kena: Bridge of Spirits wurde auf März 2021 gelegt und Project Athia von Squae Enix listet Sony für Januar 2022.

Ratchet & Clank: Rift Apart und Horizon Forbidden West sind beide für 2021 angekündigt. So soll es auch bleiben. Laut Sony erreicht uns das Weltraum-Abenteuer mit dem mutigen Lombax noch in der ersten Jahreshälfte und Aloys Maschinenjagd soll in der zweiten Jahreshälfte erscheinen. Zu God of War: Ragnarok gibt es keine neuen Infos, der Release steht weiterhin für 2021 fest.

Hier ist die gesamte Liste der neuen PS5-Releasefenster in zeitlicher Abfolge: