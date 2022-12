Ken Levine dürften die meisten Fans von BioShock kennen. Jetzt arbeitet er mit seinem neuen Entwicklerstudio Ghost Story Games an einem neuen Spiel namens „Judas“. Das wirkt im ersten Trailer von den Game Awards 2022 wie ein inoffizieller „BioShock“-Nachfolger.

Von den Machern von Bioshock: Judas

Wer Lust auf mehr BioShock hat, kann sich schon einmal das neue Spiel „Judas“ vormerken. Der neue First Person-Shooter wurde heute Nacht bei den Game Awards enthüllt und einen ersten Trailer dazu gab es ebenfalls zu sehen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Judas anschauen:

Darum geht’s: Die Story von „Judas“ dreht sich um ein Raumschiff, das offenbar kurz davor steht, komplett auseinander zu fallen. Im Trailer heißt es, das Schiff würde „sterben“. Zusätzlich gibt es offenbar mehrere miteinander im Clinch liegende Gruppierungen, einen mysteriösen Propaganda-Apparat und einiges mehr.

Wir spielen die Hauptfigur Judas und haben die Wahl, ob wir uns mit unseren Feinden verbünden wollen. Das schreiben die Entwickler*innen zumindest auf der offiziellen Webseite zu Judas. Darüber hinaus geht es außerdem auch darum, angerichtete Schäden irgendwie wieder zu beheben.

Von wem kommt’s? „Judas“ entsteht bei Ghost Story Games. Das Entwicklerstudio gehört zu Ken Levine, der wiederum als Creative Director für Titel wie „BioShock“, BioShock Infinite und „System Shock 2“ verantwortlich zeichnet.

Das merkt man Judas deutlich an: Hier gibt es wirklich viele Elemente, die sehr stark an die „BioShock“-Reihe erinnern. Einerseits die mysteriösen Plakate und Automaten-Wesen, andererseits der komplette Stil und Look des Ganzen. Dann wäre da natürlich noch die First Person-Perspektive, einige Örtlichkeiten sowie die Fähigkeit, mit unserer Hand Flammen auf Gegner zu schmeißen.

Wann erscheint Judas? Der spirituelle Nachfolger der BioShock-Spiele hat noch kein offizielles Release-Datum.

Auf diesen Plattformen: Judas wurde bisher nur für PS5, Xbox Series S/X und den PC angekündigt. Für PS4, Xbox One oder die Switch erscheint der Titel also wohl nicht.

Aber keine Sorge: Das offizielle BioShock 4 kommt auch noch. Daran arbeitet allerdings ein komplett anderes Entwicklerstudio namens Cloud Chamber. Die haben das nächste BioShock zwar schon angekündigt, sonst aber so gut wie nichts darüber verraten.

Wie gefällt euch der Trailer zu Judas? Schreibt es uns in die Kommentare.