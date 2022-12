The Game Awards 2022 geht an Elden Ring – Liste aller Preisträger

Zum Jahresende hin werden die Game Awards 2022 vergeben. In einer spektakulären Live-Show mit zahlreichen Weltpremieren gehen auch in diesem Jahr wieder jede Menge Preise an erfolgreiche und beliebte Spielneuheiten des Jahres für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, den PC und Mobile.

Als Gewinner der diesjährigen Game Awards konnte sich der Spielehit Elden Ring gegenüber der doch sehr starken Konkurrenz durchsetzen und die begehrte Trophäe entgegen nehmen. Hinzu kommen weitere Auszeichnungen für das bestes Artdesign und die beste Game Direction.

Zu den übrigen Nominierten gehörten A Plague Tale: Requiem, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Xenoblade Chronicles 3 und der Indy-Titel Stray. Moderiert wurde die Veranstaltung wie gewohnt von Geoff Keighley mit Hollywood-Legende Al Pacino als Überraschungsgast.

Weitere Preise an God of War Ragnarök und Stray

Als bestes Action-Adventure wurde God of War Ragnarök mit gleich mehreren Preisen ausgezeichnet, etwa für die Beste Story, den Besten Soundtrack und das Beste Audio-Design.

Im Bereich bestes Multiplayer-Spiel ging Splatoon 3 als Sieger hervor, als das bestes Kampfspiel konnte MultiVersus die Jury überzeugen. Gran Turismo 7 wird als bestes Sportspiel ausgezeichnet und die Macher von Mario + Rabbids Sparks of Hopeer erhalten als beste Simulation/Strategiespiel eine Trophäe überreicht. Als bestes Action-Spiel kann Bayonetta 3 überzeugen.

Der Überraschungstitel des Jahres Stray ging zwar als Bestes Spiel des Jahres leer aus, dafür wurde das Action-Adventure von BlueTwelve Studio und Annapurna Interactive völlig zu Recht als bestes Indiespiel und bestes Indie-Debüt mit dem Game Award 2022 ausgezeichnet. Moss: Book 2 erhält eine Auszeichnung als bestes VR/AR-Spiel, Marvel Snap ist bestes Mobile-Spiel. Final Fantasy 14 wird als bestes Ongoing-Game und bester Community-Support prämiert.

Most Wanted Game 2022 tut sich The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hervor. Ein wenig überraschend kann sich Genshin Impact gegenüber Titeln wie Elden Ring, God of War Ragnarök, Sonic Frontiers und Stray den diesjährigen Preis Player’s Voice für sich beanspruchen. In der neuen Kategorie beste Adaption wird die neue Netflix-Serie Arcane: League of Legends nach der Vorlage von Riot Games ausgezeichnet.

Liste aller Preisträger der Game Awards 2022

Spiel des Jahres: Elden Ring

Bestes Multiplayer-Spiel: Splatoon 3

Bestes Kampfspiel: MultiVersus

Bestes Rollenspiel: Elden Ring

Bestes Action-Adventure: God of War Ragnarök

Bestes Action-Spiel: Bayonetta 3

Bestes Indiespiel: Stray

Bestes Indie-Debüt: Stray

Bestes Sportspiel: Gran Turismo 7

Bestes Mobile-Spiel: Marvel Snap

Beste Simulation/Strategiespiel: Mario + Rabbids Sparks of Hope

Bestes VR/AR-Spiel: Moss: Book 2

Bestes Familienspiel: Kirby and the Forgotten Land

Most Wanted Game 2022: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Player’s Voice: Genshin Impact

Beste Story: God of War Ragnarök

Bester Soundtrack: God of War Ragnarök

Bestes Audio-Design: God of War Ragnarök

Bestes Artdesign: Elden Ring

Games for Impact: As Dusk Falls

Beste Game Direction: Elden Ring

Bester Community-Support: Final Fantasy 14

Bestes Ongoing-Game: Final Fantasy 14

Beste Performance: Christopher Judge

Content Creator des Jahres: Ludwig

Beste Adaption: Arcane: League of Legends

Bester eSports-Coach: Matheus “BZKA” Tarasconi

Bestes eSports-Event: 2022 League of Legends World Championship

Bestes eSports-Spiel: Valorant

Bester eSports-Athlet: Jacob “YAY” Whiteaker

Bestes eSports-Team: Loud

Die komplette, fast vierstündige Preisverleihung der Game Awards 2022 mit allen Preisträgern und Preview-Trailern zu den neuen Game-Highlights 2023 könnt ihr hier noch einmal im Live-Stream sehen:



