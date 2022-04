Das Unternehmen Meta (ehemals Facebook) hat in einem eigenen Spiele-Showcase neue Titel für das hauseigene Virtual Reality-Headset Meta Quest 2 vorgestellt. Diese sollen allesamt noch dieses Jahr erscheinen, es gibt einen DLC für „Resident Evil 4 VR“ und ein neues „Ghostbusters VR“-Spiel, aber allzu große Überraschungen blieben aus.

Meta Quest 2 bekommt 2022 noch viele neue VR-Titel

Im Rahmen eines großen Spiele-Showcases hat Mark Zuckerbergs Meta- aka Facebook-Konzern neue Spiele für die Meta Quest 2 präsentiert. Alle Spiele aus dem Showcase erscheinen noch 2022, wie groß angekündigt wurde.

Ghostbusters VR

Die vielleicht größte Überraschung des Events war „Ghostbusters VR“. Es gibt noch kein offizielles Release-Datum, aber offenbar handelt es sich auch bei diesem Ghostbusters-Spiel um eine Art Koop-Shooter. Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Resident Evil 4 VR-DLC

Für „Resident Evil 4 VR“ gibt es jetzt auch den aus dem Original bekannten Mercenaries-Modus. Dieser liefert neue Herausforderungen, bei denen ihr möglichst lange die anstürmenden Zombie-Horden überleben müsst. Das Ganze gibt es ab sofort und gratis für alle, die „Resident Evil 4 VR“ gekauft haben.

Among Us VR

Es gibt auch einen neuen Trailer zur Virtual Reality-Version von „Among Us“. Erscheinen soll der Multiplayer-Spaß Ende des Jahres.

Bonelab

Mit „Bonelab“ steht das Sequel zu „Boneworks“ in den Startlöchern. Das war seinerzeit ein echter Hingucker und gilt als eines der Spiele, die VR am besten sowie sinnvollsten spiel- und erlebbar machen. Dieses Mal mit noch mehr Story, neuen Waffen, Maps und vielem mehr. Schaut euch den Trailer an:

Cities: VR, Moss Book II und Beat Saber

„Cities: Skylines“ erscheint ebenfalls in einer VR-Version, für die es einen neuen Trailer gibt. Außerdem erscheint das Aufbaustrategiespiel bereits am 28. April.

Die Fortsetzung zum beliebten VR-Hit „Moss“ soll noch diesen Sommer veröffentlicht werden und hört auf den Namen „Moss: Book II“. Seht euch den Trailer an:

Last, but not least: „Beat Saber“ erhält eine weitere Erweiterung. Diese hört auf den Namen „ Electronic Mixtape“ und führt haufenweise neue Tracks ein, zu denen ihr Klötze im Takt zerkloppen könnt. Unter anderem von Deadmau5, Fatboy Slim, Marshmello, Pendulum und anderen.

