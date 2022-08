Meta Quest 2: Darum steigt der Preis 2 Jahre nach Launch

Schon seit etwa zwei Jahren ist das VR-Headset Meta Quest 2 auf dem Markt und auf einmal soll das Virtual-Reality-Erlebnis um 100 US-Dollar teurer werden? Das hat Meta jedenfalls Ende Juli auf dem eigenen Blog angekündigt.

Was es damit auch sich hat und was Meta in Zukunft vor hat, klären wir hier für euch!

Warum der späte Anstieg des Preises?

Die Erhöhung ist gar nicht so gering: Seit dem 1. August wurde der Preis des 128 Gigabyte Modells auf 399,99 US-Dollar angehoben, die Version mit 256 GB dementsprechend auf 499,99 US-Dollar. In Deutschland sind die Modelle für 519 Euro und 629 Euro zu haben.

Offizielles Produktbild © Facebook

Grund dafür seien zum einen die steigenden Kosten für Herstellung und Versand der Meta-Produkte, zum anderen erklärt Meta aber auch Folgendes:

„Durch die Anpassung des Preises von Quest 2 können wir unsere Investitionen in bahnbrechende Forschung und die Entwicklung neuer Produkte, die die VR-Industrie zu neuen Höhenflügen anspornen, weiter steigern.“

Dazu sei gesagt, dass der Preisanstieg in diesem Fall leider nicht mit mehr Funktionen oder besserer Technik einhergeht. Vielmehr klingt es danach, als solle der Käufer auf einmal noch stärker die Forschung an neuer Technik für bessere Modelle finanzieren.

Im Blog-Eintrag ist von einer ehrgeizigen VR-Roadmap die Rede, welche mit der Einführung des neuen High-End-Headsets mit Projektnamen Cambria noch im Laufe dieses Jahres beginne. Danach sollen neue Generationen der Meta Quest auf den Markt kommen.

Und irgendwie muss Meta ja auch das Reality Labs Research-Team zur Forschung an Technik und Software in Form von besseren VR-Displays und Audio, Haptik und handgelenkbasierten Schnittstellen, sowie lebensechten Avataren bezahlen.

Zumindest ein kleiner Bonus obendrauf

Ganz leer ausgehen soll der Käufer des teureren aber baugleichen VR-Headsets dann aber doch nicht.

Wer zwischen dem 1. August und 31. Dezember dieses Jahres ein neues Meta Quest 2-Headset kauft und bis zum 31. Januar 2023 mit einem Konto aktiviert, bekommt das beliebte VR-Rhytmus-Spiel Beat Saber ohne weiteren Aufpreis dazu.

Dazu verspricht Meta neue Inhalte für das VR-Headset. Unter anderem sollen die Titel Ghostbusters VR, Among Us, The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2: Retribution, Bonelab und NFL Pro Era auf der Meta Quest 2 erscheinen.