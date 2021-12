Oculus ist Geschichte, Meta verabschiedet sich vom VR-Namen

Facebook, oder besser gesagt Meta, hat im Rahmen der namentlichen Neuausrichtung des Konzerns verkündet, dass sie die Oculus-Sparte fallenlassen. Dazu zählt allerdings nicht der VR-Kosmos dahinter, sondern lediglich der Name.

Während Facebook, Instagram oder gar WhatsApp den Namen beibehalten dürfen, wird Oculus aus dem Spiel genommen.

Und jetzt ist es nach der Ankündigung vor wenigen Wochen so weit. Oculus muss sich langsam, aber sicher einem Rebrand unterziehen: aus Oculus wird eine Meta-Abwandlung. So wird aus der Oculus Quest nun beispielsweise die Meta Quest und so trägt die VR-Sparte zukünftig direkt den Namen des Konzerns im Produkt.

Eine Ära geht zu Ende: Tschüss, Oculus!

Der Vizepräsident of AR/V, Andrew Bosworth, hat bereits am 28. Oktober 2021 Stellung zu der Abänderung des Namens bezogen.

Und so ist sich Bosworth sicher, dass die virtuelle Realität der immersivste Weg ist, das Metaverse zu betreten. Weiter verdeutlicht er klar, dass Quest ein Meta-Produkt sei. Es ist also kein Oculus-Produkt (mehr). Instagram ist aber weiterhin ein Instagram-Produkt – verdrehte Logik. Und ja, es ist ein wenig desorientierend.

Doch Bosworth holt uns wieder ab mit seinen Worten. Er gibt zu verstehen, dass sie damit die Markenarchitektur vereinfachen möchten. Meta (Konzern) hat große Pläne mit dem VR-Kosmos, was der Namensstempel unter anderem verdeutlicht.

So oder so – ob wir das nun nachvollziehen können oder nicht – wird die ehemalige Oculus-Hardware nun umbenannt. Der Wandel findet bereits statt.

Ab sofort und vor allem im Frühjahr 2022 wird der Name langsam von den offiziellen Anlaufstellen entfernt. So werdet ihr beispielsweise auf den Fanseiten von Facebook zukünftig Meta Quest und in den Stores Meta Quest App sehen, sucht also lieber nicht mehr nach der Oculus Quest App.

Schon jetzt wurden Teile des Wandels initiiert. So findet ihr beispielsweise auf der offiziellen Webseite keine Oculus Quest mehr. Lediglich in den Untermenüs sind noch Überbleibsel davon zu lesen. Das wird sicher im Laufe der Zeit auch noch angepasst.

Damit geht sogleich die VR-Ära von Oculus zu Ende, die mitverantwortlich für das große Aufleben der virtuellen Realität vor rund fünf Jahren waren. Die Produkte der Unternehmung bleiben uns zwar im Grunde erhalten, aber Oculus an sich ist Geschichte. Wir sind gespannt, wie sich alles weiter um Meta herum entwickelt.

Meta-Memes sind zum Schießen, Mark Zuckerberg hebt ab!