Quests in Elden Ring: Reihenfolge um Quest-Lines zu lösen – Liste aller NPCs & Aufgaben

In Elden Ring müsst ihr euch nicht nur gegen zahlreiche, oft übermächtige, Gegner behaupten, die offene Spielwelt ist zudem äußerst komplex aufgebaut und fällt dazu gigantisch aus. From Software hat das Zwischenland gefühlt mit unzähligen Quests und Nebenmissionen ausgestattet, die euch oft zu Bereichen führen, die euch ansonsten wahrscheinlich verborgen bleiben würden. Außerdem winken viele Aufgaben mit wertvollen Gegenständen, die eure lange Reise deutlich angenehmer gestalten können.

Elden Ring macht es euch nicht leicht

Da es in „Elden Ring“ aber kein Journal für eure Missionen gibt und viele Aussagen der vielen Charaktere meistens recht kryptisch ausfallen, werdet ihr wiederholt an den Punkt angelangen, an dem ihr nicht mehr weitkommt. Genau aus diesem Grund nehmen wir euch bei den verschiedenen Quest an die Hand oder liefern den entscheidenden Hinweis.

Wo muss ich hin? Die vielen Quests in Elden Ring gelöst

Hinzu kommt, dass es in dem Open-World-Soulslike insgesamt sechs verschiedene Enden gibt, von denen ihr drei sogar für das Erreichen der Platin-Trophäe erreichen müsst. Der Haken an der Sache ist aber, dass ihr im Vorfeld entsprechende Quests erfüllen müsst, um eines der besonderen Enden freischalten zu können. Dabei handelt es sich in der Regel um besonders schwierige, komplexe und langwierige Aufgaben, die euch quer durch die gesamte Spielwelt führen.

Damit ihr möglichst viel von der Handlung und den ganz verschiedenen Figuren in „Elden Ring“ mitbekommt, empfehlen wir euch einen Großteil der Nebenmissionen und Quest-Lines vollständig zu lösen. Denn gerade diese Aufgaben machen neben den harten Boss-Gegnern den Reiz des Titels aus.

Alle Quest-Lines & Nebenmissionen in Elden Ring

Wir haben euch im Folgenden alle Charaktere in „Elden Ring“ (in alphabetischer Reihenfolge) aufgelistet und die dahinterliegenden Quest-Lines verlinkt. Missionen, die für das Erreichen eines bestimmten Endes Voraussetzung sind, besitzen einen entsprechenden Hinweis.

Hinweis: Wir empfehlen euch, dass ihr in „Elden Ring“ nicht nur möglichst mit jedem NPC sprecht, sondern auch ausnahmslos und jederzeit alle Dialogoptionen komplett ausschöpft. Denn erst wenn sich das Gesagte eures Gegenübers absolut identisch wiederholt, hat euch dieser nichts mehr mitzuteilen. Oft kann erst dann eine Quest fortgeführt werden.

Zudem erreicht ihr immer wieder den Punkt, dass ihr die Welt neu laden müsst, um eine Mission weiterführen zu können. Reist dazu entweder zu einem Ort der Gnade, rastet dort oder beendet alternativ das Spiel kurz, indem ihr in das Hauptmenü wechselt.

Diese NPCs mit Quests, Nebenmissionen & Aufgaben erwarten euch in „Elden Ring“: